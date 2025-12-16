PULS GPW: Spadek ze szczytu, rynek czeka na dane

Najważniejsze wnioski Sesja na Warszawskim parkiecie przynosi spadki po wczorajszym rekordzie

Kumulacja danych makroekonomicznych z kraju i zagranicy

Ciąg dalszy problemów CCC

Wtorkowa sesja na GPW otwiera się spadkami, indeksy warszawskie nadrabiają wczorajsze spadki z Wallstreet a sentyment szerokiego rynku jest wyraźnie negatywny. Kontrakty na WIG20 w okolicach południa spadają o ok. 1%. Wpisuje się to w obraz rynku Europejskiego gdzie dominują umiarkowane spadki. Inwestorzy będą mieli dziś pod dostatkiem danych makroekonomicznych oraz informacji spółkowych do zdyskontowania. Zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Dane Makroekonomiczne: W Polsce, o godzinie 14:00 poznamy inflacje netto żywności oraz Energi. Oczekiwany jest spadek z 3% do 2,7%.

Nieco później, bo o 14:30, w USA zostanie opukiwany szereg niezwykle istotnych danych o rynku pracy, w tym tych zaległych za okres “zamknięcia rządu”. Sytuacja jest wyjątkowo napięta, zbyt dobre dane mogą wystraszyć rynki przez potencjalne odsunięcie perspektywy obniżek. Jednocześnie, słabość rynku pracy znacznie powyżej oczekiwań może okazać się większa niż ta adekwatna do obecnej ścieżki stóp procentowych, co również może wywołać spadki. W20 (D1) Źródło: xStation5

Cena na wykresie wybiła kolejny rekord wszech czasów, po czym jednak kurs cofnął się. Kurs na wykresie zachowuje znaczne momentum wzrostowe, co wskazują średnie EMA oraz MACD. RSI pozostaje minimalnie podwyższony. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, muszą jak najszybciej sprowadzić kurs poniżej poziomu 3080. Wiadomości ze spółek: CCC (CCC.PL) - Kontrowersje wokół Polskiego producenta obuwia nie ustają. Informacje o potencjalnym Buy-backu akcji została przyćmiona przez artykuł w Financial Times. Prestiżowy magazyn wskazuje na zawiłe i niejasne powiązania w spółce oraz sugeruje, że spółka nigdy do końca nie opuściła rynku rosyjskiego. Spółka traci aż 5%.

- Kontrowersje wokół Polskiego producenta obuwia nie ustają. Informacje o potencjalnym Buy-backu akcji została przyćmiona przez artykuł w Financial Times. Prestiżowy magazyn wskazuje na zawiłe i niejasne powiązania w spółce oraz sugeruje, że spółka nigdy do końca nie opuściła rynku rosyjskiego. Spółka traci aż 5%. KGHM (KGH.PL) - Fundusz krótkiej sprzedaży Qube Research zajął pozycje w wysokości 0,51% na akcjach spółki. Kurs spółki ogranicza ruchy.

- Fundusz krótkiej sprzedaży Qube Research zajął pozycje w wysokości 0,51% na akcjach spółki. Kurs spółki ogranicza ruchy. GPW (GPW.PL) - Prezes spółki powiedział, że Polska giełda za 3-5 lat może dołączyć do grona “rynków rozwiniętych” w klasyfikacji MSCI.

- Prezes spółki powiedział, że Polska giełda za 3-5 lat może dołączyć do grona “rynków rozwiniętych” w klasyfikacji MSCI. Synthaverse (SVE.PL) - Spółka traci po tym, jak prezes poinformował, że spółka poprawi wyniki w ramach obecnej ekspansji, jednak stanie się to widocznie dopiero po ok. 2 kwartałach. Kurs traci ponad 3%.

- Spółka traci po tym, jak prezes poinformował, że spółka poprawi wyniki w ramach obecnej ekspansji, jednak stanie się to widocznie dopiero po ok. 2 kwartałach. Kurs traci ponad 3%. JSW (JSW.PL) - Minister aktywów państwowych informuje, że spółka potrzebne aż 3 miliardów złotych pożyczki, aby zachować płynność w przyszłym roku. Wycena spółki spada o 1,5%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.