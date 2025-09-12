Puls GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie

WIG20 praktycznie bez zmian, mWIG40 i sWIG80 lekko w dół

Inwestorzy ostrożni przed decyzjami FED

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie przebiega w atmosferze niskiej zmienności i umiarkowanej ostrożności inwestorów. Główne indeksy pozostają praktycznie bez zmian. WIG20 oscyluje wokół poziomu otwarcia, a mWIG40 i sWIG80 notują minimalne spadki na poziomie około 0,1–0,2%

W tle dzisiejszych notowań pojawiły się także dane makroekonomiczne zza granicy, które mają istotne znaczenie dla polskiego rynku. Inflacja CPI w Niemczech okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, a wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,1% miesiąc do miesiąca, co odpowiada prognozom, po wcześniejszym odczycie na poziomie 0,3%. Inflacja HICP również wzrosła o 0,1% m/m, potwierdzając stabilizację cen w największej gospodarce strefy euro. W ujęciu rocznym CPI utrzymało się na poziomie 2,2%, a HICP na 2,1%, co również było zgodne z prognozami. Brak niespodzianek w tych danych działa uspokajająco na rynki, zmniejszając ryzyko nagłych i nieoczekiwanych decyzji banków centralnych.

Dla polskiego rynku to ważna informacja. Stabilna inflacja u głównego partnera handlowego oznacza mniejsze ryzyko importowanego wzrostu cen. Tym samym, zgodne z prognozami dane z Niemiec mogą sprzyjać utrzymaniu umiarkowanego optymizmu i stabilizacji na GPW, choć nadal pod silnym znakiem zapytania pozostaje kondycja sektorów najbardziej wrażliwych na globalne czynniki, takich jak motoryzacja.

Inwestorzy z niecierpliwością wyczekują decyzji Fed w sprawie potencjalnej obniżki stóp procentowych, która mogłaby wprowadzić na rynek nową falę entuzjazmu i pozytywnych nastrojów w nadchodzącym sezonie jesiennym.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Indeks zaczyna odrabiać straty z poprzednich sesji, a powrót powyżej kluczowego poziomu 2800 pkt sygnalizuje poprawę sentymentu na rynku. Jeśli uda się utrzymać momentum i przełamać opory w rejonie średnich EMA50 i EMA20, mieszczących się w przedziale 2875–2900 pkt, może to otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Obecnie nastroje na rynku są ostrożnie optymistyczne, a WIG20 ma szansę na kontynuację odbicia.

Źródło: xStation5

Wiadomośći ze spółek:

Develia(DVL.PL) opublikowała wyniki za drugi kwartał 2025 roku, wskazując na szanse ożywienia na rynku mieszkaniowym. Spółka osiągnęła wyniki powyżej oczekiwań analityków, co potwierdza jej stabilną pozycję w segmencie deweloperskim. Wzrost wyników jest efektem m.in. poprawy sprzedaży mieszkań oraz optymalizacji kosztów, co przekłada się na wzrost rentowności. Develia podkreśla pozytywne sygnały płynące z rynku, które mogą wspierać dalszy rozwój w kolejnych kwartałach.

Wyniki finansowe za drugi kwartał 2025

Przychody: 494,8 mln zł (9,0% powyżej konsensusu, wzrost o 100% r/r)

EBITDA: 138,3 mln zł (22% powyżej konsensusu, spadek o 3% r/r)

EBIT: 136,5 mln zł (20% powyżej konsensusu, spadek o 1% r/r)

Zysk netto jednostkowy: 108,1 mln zł (16% powyżej konsensusu, spadek o 33% r/r)

Marża EBIT: 27,6%

Marża netto: 21,8%

Synektik(SNT.PL) zawarła z łotewską firmą Nucleo umowę licencyjną na produkcję i dystrybucję radiofarmaceutyku Glunektik w Łotwie i Estonii. Licencja obejmuje produkcję, działania handlowo-marketingowe oraz dystrybucję produktu. Umowa, zawarta na 3 lata z możliwością przedłużenia, przewiduje jednorazowe wynagrodzenie za uruchomienie produkcji oraz kwartalne opłaty licencyjne uzależnione od wielkości produkcji. Zarząd Synektik uznaje umowę za istotną, ponieważ dotyczy strategicznego segmentu radiofarmaceutyków i wspiera rozwój produkcji oraz ekspansję geograficzną grupy.

Novita(NVT.PL) opublikowała raport okresowy za pierwsze półrocze 2025 roku, prezentując stabilną sytuację finansową mimo wyzwań rynkowych. Przychody spółki nieznacznie spadły, jednak zysk operacyjny (EBIT) i zysk netto utrzymały się na solidnym poziomie. Spółka podkreśla pozytywne perspektywy dalszego rozwoju, choć wyniki wskazują na umiarkowaną presję na rentowność.

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025