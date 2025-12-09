Puls GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie

BGK i PIE wskazują, że obecny model rozwoju gospodarki wymaga nowych inwestycji i lepszego wykorzystania kapitału prywatnego oraz zewnętrznego, a rozwój rynku kapitałowego i funduszy VC oraz PE jest kluczowy dla przyszłej odporności gospodarki.

Na GPW trwa spokojna, lekko mieszana sesja, z przewagą konsolidacji i niewielką zmiennością. Na godzinę 11:00 szeroki indeks jest około 0,1% pod kreską, co sygnalizuje lekką przewagę podaży w ujęciu szerokiego rynku, ale bez wyraźnego załamania dotychczasowego trendu. WIG20 zyskuje 0,25%, pokazując neutralne, wyczekujące nastawienie inwestorów przy braku mocnego kierunku. Najlepiej w indeksie blue chipów radzą sobie Dino Polska oraz CD Projekt, które zyskują odpowiednio około 2,5% oraz 1,7%. Na drugim biegunie mamy KGHM tracący w tym momencie blisko 2,5% oraz CCC dla której jest to kolejna spadkowa sesja. Słabiej również zachowują się dziś średnie i małe spółki: mWIG40 traci około 0,4%., a sWIG80 spada o około 0,2%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie 2025 roku wyniosła 5,7%, nieznacznie wyżej niż w październiku, kiedy wynosiła 5,6%. W urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tysiąca osób, przy czym wzrost liczby bezrobotnych dotyczył większości województw, najwięcej w śląskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Resort pracy wskazuje, że wyższe bezrobocie jest częściowo efektem spadku aktywności rekrutacyjnej firm oraz mniejszej liczby ofert pracy, a także rosnącej liczby zwolnień grupowych. Część osób rejestrujących się w urzędach pracy robi to w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego lub wsparcia w znalezieniu pracy. Największy napływ nowych bezrobotnych dotyczył pracowników przemysłu przetwórczego, handlu i budownictwa. W listopadzie pracodawcy zgłosili 24,1 tysiąca wolnych miejsc pracy, co oznacza spadek zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z listopadem 2024 roku. Najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższy w podkarpackim i warmińsko-mazurskim.

Według Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Instytutu Ekonomicznego obecny model rozwoju gospodarki, opierający się na niskich kosztach pracy, napływie zagranicznego kapitału i integracji z Unią Europejską, przestaje wystarczać. Aby utrzymać konkurencyjność, konieczne są nowe inwestycje i większe wykorzystanie kapitału prywatnego oraz finansowania zewnętrznego, ponieważ skala inwestycji polskich firm pozostaje niewystarczająca. BGK i PIE podkreślają konieczność rozwoju rynku kapitałowego i wzmocnienia sektora funduszy venture capital oraz private equity, które są wciąż słabiej rozwinięte niż w Europie Zachodniej. W związku z wyzwaniami fiskalnymi i możliwym ograniczeniem funduszy unijnych rola instytucji rozwoju będzie rosła, jednak długofalowa stabilność gospodarki wymaga zwiększenia oszczędności krajowych i kierowania ich na rynek finansowy. Tylko w ten sposób możliwe będzie sfinansowanie inwestycji niezbędnych do wejścia na kolejny etap rozwoju i wzmocnienia odporności gospodarki.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują nieznacznie podczas dzisiejszej sesji. Ostatnio przewagę zdobywa strona popytowa, jednak nadal brakuje wyraźnych impulsów, które mogłyby zapoczątkować trwały trend wzrostowy. Kurs konsoliduje się od dłuższego czasu w przedziale 2950–3030, oczekując na dodatkowy bodziec do silniejszego ruchu. Takim impulsem może okazać się nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Wiadomości ze spółek:

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej(PGE.PL) 8 grudnia 2025 roku odwołała z funkcji prezesa Dariusza Marca oraz wiceprezesa ds. operacyjnych Macieja Górskiego. Obowiązki prezesa spółki przejął członek rady nadzorczej Dariusz Lubera, wcześniej kierujący zarządem Tauron Polska Energia w latach 2008–2015..

ELEKTROTIM(ELT.PL) poinformował, że 8 grudnia 2025 roku Fils Fundacja Rodzinna, powiązana z przewodniczącym rady nadzorczej spółki, nabyła akcje ELEKTROTIM S.A. w formie darowizny. Tego samego dnia spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa poprzez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla budowy wież pod brzegowe radary obserwacji nawodnej i celów nisko lecących o wartości 25,81 mln zł netto i 31,75 mln zł brutto, z terminem zakończenia w czerwcu 2027 roku i 60-miesięcznym okresem gwarancji.

Tauron(TPE.PL) i Energa(ENG.PL) zakwalifikowały swoje inwestycje w magazyny energii oraz modernizację sieci do dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Tauron może uzyskać wsparcie na 11 magazynów energii o mocy ponad 346 MW i pojemności 1,5 GWh, a realizacja projektów przewidziana jest na lata 2026-2028. Energa natomiast może otrzymać około 210 mln zł na magazyny energii, a jej spółka zależna Energa-Operator stara się o dofinansowanie do 470,9 mln zł na rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Wszystkie projekty wymagają jeszcze zatwierdzenia przez odpowiednie organy i podpisania umów. Dotacje z NFOŚiGW mają wspierać inwestycje proekologiczne i modernizacyjne, przyspieszając rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększając stabilność sieci i wspomagając transformację energetyczną w Polsce.