Komentarz Giełdowy: Rynek w trybie pauzy

Na warszawskim parkiecie w ostatni poniedziałek roku panuje spokojna, niemal przedłużona świąteczna atmosfera. Dzisiejsze notowania upływają przy wyraźnie ograniczonej aktywności inwestorów, niskich obrotach oraz minimalnych wahaniach cen. Taki obraz rynku jest naturalną konsekwencją kalendarza i przerwy świątecznej. Dni bez sesji, obejmujące Wigilię, Boże Narodzenie oraz drugi dzień świąt, a także kilkudniowa przerwa w handlu pod koniec grudnia, skutecznie obniżyły zaangażowanie uczestników rynku i skierowały ich uwagę poza bieżące notowania.

Jednocześnie warto zauważyć, że sesje poprzedzające święta miały raczej pozytywny wydźwięk. Sezonowy efekt rajdu Świętego Mikołaja sprzyjał umiarkowanemu wzrostowi optymizmu i pozwolił rynkowi zakończyć przedświąteczny okres w stabilnej kondycji. Dzisiejsze zainteresowanie inwestorów koncentrowało się głównie na mniejszych spółkach, podczas gdy największe podmioty pozostawały w fazie równowagi. Indeks WIG20 poruszał się w wąskim przedziale w rejonie 3160 punktów, co potwierdza brak zdecydowanego kierunku.

Charakterystyczną cechą obecnej sesji jest również niska jakość sygnałów rynkowych. Ograniczona obecność zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych powoduje, że obroty wyraźnie odbiegają od standardowych poziomów, a reakcje cen na informacje są często stłumione. Zmienność głównych indeksów utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, a wartość obrotu oraz liczba transakcji pozostają zdecydowanie poniżej miesięcznych średnich. Taka sytuacja potwierdza, że rynek znajduje się w fazie sezonowego spowolnienia i konsolidacji.

Na zmniejszoną aktywność wpływa także zakończenie działań związanych z rozliczeniami podatkowymi. W grudniu inwestorzy tradycyjnie realizują zyski i straty w celu optymalizacji podatku od zysków kapitałowych, co prowadzi do podwyższonych obrotów w końcówce roku. Po zamknięciu tych transakcji zainteresowanie handlem wyraźnie słabnie, a wielu uczestników rynku decyduje się na wstrzymanie aktywności do początku nowego roku.

Dzisiejsza sesja dobrze wpisuje się w ten schemat. Rynek pozostaje stabilny, a sporadyczne, silniejsze ruchy cenowe mają charakter jednostkowy i nie wpływają na ogólny obraz notowań. Nastroje inwestorów można określić jako neutralne lub lekko pozytywne, wspierane przez sprzyjające otoczenie na rynkach zagranicznych, choć jednocześnie ograniczane przez niską płynność. Dodatkowo zbliżający się koniec roku oraz kolejne dni wolne od handlu utrwalają ten spokojny, przejściowy charakter sesji.

W dłuższej perspektywie obecne wyciszenie rynku może być traktowane jako naturalna przerwa przed bardziej dynamicznym początkiem nowego roku. Dobre zachowanie rynku w pierwszej części grudnia oraz stabilne tło makroekonomiczne sprzyjają utrzymaniu umiarkowanego optymizmu. Pełniejszy powrót aktywności inwestorów oraz wyraźniejszych sygnałów rynkowych oczekiwany jest dopiero w pierwszych tygodniach stycznia, kiedy sezonowy efekt wyhamowania powinien stopniowo ustępować.

Na godzinę 16:00 WIG20 notuje wzrost o 0,2%, mWIG40 pozostaje blisko poziomu poprzedniego zamknięcia, natomiast sWIG80 rośnie niemal o 1%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB