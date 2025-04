PULS GPW: Spokojna sesja przed kluczową konferencją amerykańskiego prezydenta

Elektrotim (ELT.PL)

zarekomendował wypłatę ok. 25 mln zł w formie dywidendy, co stanowi ok. 66% wypracowanego przez spółkę zysku netto za 2024 r., czyli lekko powyżej środka przedziału opracowanego w polityce wypłaty dywidendy za lata 2023-25, która zakłada wypłatę od 50-75% wypracowanego zysku. Notowania spółki tracą dziś ok. 3%, choć z technicznego punktu widzenia obiły się od dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu. Jeżeli spółka będzie kontynuowała dotychczasowe ruchy, trwające od początku roku, notowania akcji mogą odnotować potencjalny ruch wzrostowy w kolejnych sesjach.