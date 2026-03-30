PULS GPW: Spółki energetyczne przejmują parkiet

Poniedziałkowa sesja rozpoczyna się umiarkowanym optymizmem w Europie, większość głównych indeksów notuje niewielkie wzrosty w pierwszych godzinach notowań. Inwestorzy na GPW pozostają jednak bardziej ostrożni niż optymistyczni; kontrakty na WIG20 notują niewielkie spadki rzędu 0,2–0,4%.
Uwagę inwestorów na dzisiejszej sesji będzie koncentrować szansa na reformę europejskiego systemu ETS. Istotne wzrosty notują spółki energetyczne i węglowe.
Wielu analityków wskazuje na fakt, że rynki wydają się już przygotowane na scenariusz eskalacji działań wojennych w Iranie. Pozostają pytania dotyczące skali i czasu zaangażowania USA w regionie.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę obniżającą ceny paliw. Oczekiwane spadki cen przy dystrybutorach mają sięgnąć nawet 1,2 zł - jak informuje w mediach premier Donald Tusk.
W20 (D1)
Kurs utrzymuje się w wąskim kanale konsolidacji, oscylując wokół kluczowego poziomu 3270 punktów. Obecnie wyraźnym wsparciem dla kursu pozostaje średnia EMA100. Dla podaży celem pozostaje linia trendu długoterminowego (czerwona) oraz test EMA200. Popyt natomiast celuje w strefę powyżej 3270 i potencjalny test kolejnego oporu na poziomie ok. 3300. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Reforma ETS: Rynek wydaje się coraz bardziej wierzyć w reformę systemu handlu emisjami (ETS); sentyment ten podsycają komentarze analityków. Bumech (BMC.PL) i Bogdanka (LBW.PL) rosną o ponad 5%, PGE (PGE.PL) i Tauron (TPE.PL) drożeją o ponad 3%, a JSW (JSW.PL) i ENEA (ENA.PL) notują wzrosty na poziomie ponad 2%.
- Amica (AMC.PL): Producent sprzętu AGD opublikował wyniki za rok 2025. Przychody ze sprzedaży spadły o ok. 6% do 2,4 mld zł, a wynik EBIT wzrósł o ok. 13% do 73,7 mln zł. Akcje spółki tracą ponad 3%.
- Selvita (SLV.PL): Spółka farmaceutyczna podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu FENG.
- Medicalgorithmics (MDG.PL): Spółka biotechnologiczna nawiązała partnerstwo z koreańską firmą Seers Technology.
