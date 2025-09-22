Puls GPW: Start tygodnia zaczynamy od spadków

WIG20 nieznacznie traci na początku tygodnia

Nowy tydzień warszawski parkiet zaczyna od spadków. Najważniejszy polski indeks WIG20 cofa się o blisko 0,9% względem poprzedniego tygodnia. Nie inaczej wyglądają pozostałe indeksy - mWIG40 traci 0,6%, natomiast sWIG80 spada 0,26%.

Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingu Polski na negatywną, zachowując jednak długoterminową ocenę na poziomie A2. Przyczyną są przewidywane wysokie deficyty budżetowe (około 6,7% PKB w latach 2025-2026), rosnące wydatki publiczne, zwłaszcza na świadczenia socjalne, obronę oraz wynagrodzenia w sektorze publicznym, a także trudności polityczne utrudniające konsolidację fiskalną. Moody’s spodziewa się wzrostu długu publicznego, co może skutkować dalszym obniżeniem ratingu, jeśli sytuacja się nie poprawi. Rynek przyjął tę decyzję spokojnie, a złoty pozostał stabilny.

W tym samym czasie sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu 2025 roku wzrosła o 3,0% rok do roku, co jest wynikiem poniżej prognozowanych 3,2% i wyraźnie wolniejszym niż wzrost w lipcu (4,8%). W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,9%, zwłaszcza w sektorze samochodów, żywności oraz książek. To oznaka osłabienia konsumpcji i możliwego spowolnienia gospodarczego, które może mieć wpływ na decyzje Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki monetarnej.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) zaliczają zdecydowaną korektę. Fundamentami pod negatywny sentyment inwestorów są przede wszystkim decyzje związane z perspektywą obniżenia ratingu polski oraz mieszane dane płynące ze sprzedaży detalicznej. Notowania kontraktów spadły poniżej 100-dniowej średniej kroczącej(zielony kolor), która wcześniej służyła za solidne wsparcie, natomiast w tym momencie będzie to pierwsza linia oporu przed kupującymi, którzy będą próbowali odwrócić negatywny trend. Niemniej jednak będzie próba dalszej konsolidacji i notowania WIG20 w najbliższych dniach powinny oscylować w przedziale 2750-2850.

Wiadomości ze spółek

Torpol(TOR.PL) podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie prac budowlanych na odcinku linii kolejowej między Kartuzami a Lęborkiem, w ramach projektu zapewnienia kolejowego dostępu do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino. Wartość kontraktu to 625,06 mln zł brutto (508,18 mln zł netto). Prace mają zostać ukończone w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy, a gwarancja jakości oraz rękojmia będą obowiązywać przez 60 miesięcy.

ZREMB-CHOJNICE(ZRE.PL) opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku, odnotowując znaczący wzrost zysku netto o 265% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Opublikowany raport bardzo spodobał się inwestorom, którzy rzucili się na kupowanie papierów wartościowych spółki, co przełożyło się na znaczący wzrost kursu akcji.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 20,85 mln zł (wzrost o 2,1% w porównaniu do I półrocza 2024 roku)

Zysk z działalności operacyjnej: 2,06 mln zł (spadek o 29% r/r)

Zysk netto: 7,35 mln zł (wzrost o 265% r/r)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 2,59 mln zł

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: -2,73 mln zł

Aktywa ogółem: 62,4 mln zł

Kapitał własny: 38 mln zł



