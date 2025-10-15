PULS GPW: Szerokie wzrosty na WIGu, apetyt na ryzyko wspiera polskie indeksy

- Sesja na GPW zaczyna się wzrostami
- CPI w Polsce zgodnie z oczekiwaniami
- Vigo Photonics ze świetnymi wynikami
- Orlen rośnie po ogłoszeniu zakupów
Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczyna się wyraźnymi wzrostami, co wpisuje się w pozytywny nastrój obserwowany na rynkach europejskich. Dobre nastroje inwestorów w zachodniej Europie przekładają się na wzrost apetytu na ryzyko i kontynuację odbicia na GPW.
Kontrakty na WIG20 drożeją o ok. 1.5%
Wczorajsze wystąpienie przewodniczącego Fed, Jerome’a Powella, zostało odebrane przez rynek jako stosunkowo gołębie, co wsparło notowania aktywów ryzykownych. W efekcie rynki wschodzące, w tym GPW, zyskują na wartości, korzystając z przepływu kapitału w stronę bardziej atrakcyjnych wycen. W ostatnich dniach ton warszawskiemu parkietowi nadają spółki z sektora wydobywczo-energetycznego.
Źródło: Bloomberg Finance Lp
Najsilniejsze wzrosty notują dziś spółki wydobywcze, które kontynuują odbicie po ostatnich spadkach. Inwestorzy pozytywnie reagują na zapowiedzi rządowego wsparcia dla nierentownych kopalń, Na fali poprawy nastrojów dobrze radzą sobie również banki.
Dane makroekonomiczne:
Opublikowane dziś o 10:00 dane o inflacji konsumenckiej w Polsce nie przyniosły niespodzianek. Wskaźnik CPI wyniósł:
- A ujęciu rocznym wyniósł 2,9%,
- A w ujęciu miesięcznym 0,0%,
Dokładnie zgodnie z konsensusem rynkowym. Wobec braku zaskoczenia, publikacja ta nie powinna być czynnikiem istotnie wpływającym na dzisiejsze notowania, a inwestorzy skupiają swoją uwagę raczej na czynnikach globalnych oraz sektorowych.
W20 (H1)
Cena na wykresie gwałtownie przełamała w ostatnim czasie niezwykle ważne wsparcie na poziomie 2880 punktów oraz, co gorsza, dla kupujących, przełamała również średnią EMA200 i zatrzymała się dopiero na poziomie FIBO 23.6. Jednak kupującym udało się utrzymać inicjatywę i kurs szybko odbił, wybijając się ponad ostatnie wsparcie i obronił linię trendu. Kurs znajduje się obecnie w konsolidacji pomiędzy 2920 a 2880 punktów. Pokonanie tych poziomów będzie kluczowe dla dalszych ruchów na indeksie, w czym może pomóc średnioterminowy trend wzrostowy (czerwona linia)
Wiadomości ze spółek:
Orlen (PKN.PL) - Polski koncern naftowy wyraził chęć nabycia spółki Grupy Azoty “Polyolefins” za 1,02 miliarda złotych. Akcje spółki rosną o 1,5%.
JSW (JSW.PL) - Wczoraj po zakończeniu sesji, Premier Donald Tusk stwierdził na konferencji, że istotna jest próba ratowania spółki węglowej i że w sposób nieokreślony przez niego — zaangażowana ma być w to Polska Grupa Zbrojeniowa. Dodatkowo sama spółka apeluje również o ochronę rynku koksu w Europie przed napływem tańszych zamienników z Azji. Spółka traci na otwarciu ok. 1%.
Vigo Photonics (VGO.PL) — Producent instrumentów pomiarowych pochwalił się dobrymi wynikami, w tym przede wszystkim wzrost back logu zamówień dwukrotnie oraz wzrost przychodów o połowę. Kurs spółki rośnie o prawie 4%.
JR Holding (JRH.PL) - Deweloper i zarządca nieruchomości zakupiła udziały większościowe w spółce zajmującej się produkcją droną — Farada Group. Akcje spółki rosną o ponad 2%.
