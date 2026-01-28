Puls GPW: W20 pnie się w górę 📈 KGHM wspiera hossę, Scanway planuje debiut na GPW

WIG20 notuje wzrosty we środę, w miarę jak globalne rynki zerkają w stronę decyzji Fedu, zaplanowanej dziś na 20:00 - głównego wydarzenia makro tego tygodnia. Słabość dolara i potężne zainteresowanie indeksami z rynków wschodzących wspierają napływy na GPW i trwającą hossę, w trakcie której WIG20 w ciągu ostatnich 12 mieisięcy wzrósł już niemal 41%.
- Walory Orlenu notowane są dziś w strefie historycznych maksimów, powyżej 100 PLN za akcję, a wyżśze ceny metali napędzają hossę na akcjach KGHM-u. Indeks mWIG40 notowany jest dziś wyraźnie niżej na tle głównego benchmarku, ale ma za sobą istotnie większej skali wzrosty w nowym roku. Względem ostatnich 12 miesięcy wzrósł jednak mniej od WIG20, bo o niespełna 36%.
- Rynek coraz uważniej patrzy w kierunku porozumienia pokojowego w Ukrainie, które mogłoby zapewnić polskiemu rynku akcji silniejszy impuls wzrostowy. Donald Trump informował wczoraj o pozytywnych efektach rozmów Ukrainy z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, ale nie zdradził szczegółów.
W20 (jnterwał D1)
Choć sytuacja techniczna na wykresie W20 faworyzuje byki, potencjalny test EMA200 (czerwona linia) w scenariuszu głębszej korekty sugerowałby spadek do ok. 2900 punktów. Wydaje sie, że potrzebna byłaby do tego mocna korekta na Wall Street i umocnienie amerykańskiego dolara. Aktualnie obserwujemy trend odwrotny. Indeksy w USA są w pobliżu maksimów i pokazują siłę, a dolar jest przeceniany na światowych rynkach.
Źródło: xStation5
Akcje KGHM (D1)
Akcje KGHM (KGH.PL) od lokalnego dołka z kwietnia 2025 rosną już ponad 300%, wiedzone wzrostami cen miedzi (niebieska linia na wykresie) i srebra - głównych produktów spółki. Aktualnie 'linia trendu' EMA200 przebiega przy 200 PLN za walor i przetestowanie jej implikowałoby niemal 50% spadek wględem obecnych poziomów, natomiast wsparcie 'momentum' ze strony EMA50 widzimy przy 270 PLN za walor i to wsparcie wydaje się istotne w scenariuszu głębszej korekty wzrostów.
Źródło: xStation5
Scanway coraz bliżej GPW
Działająca w branży systemów obserwacji kosmicznej i przemysłowej spółka Scanway (SCN.PL) w ubiegłym roku była najchętniej handlowaną spółką na rynku NewConnect, odpowiadając za ok. 14% wolumenu na NewConnect, co naturalnie pozycjonuje ją jako solidny walor, wchodzący do GPW. Brak nowej emisji akcji wobec wejścia na rynek głóny, związany jest z pozyskaniem w listopadzie 2025 roku długoterminowego inwestora, TFI PZU, który objął ponad 5% udziałów w firmie za kwotę łącznie 15,3 mln zł brutto. Przeniesienie notowań będzie miało charakter techniczny i ogranicza zakres wymaganej dokumentacji oraz jej weryfikacji. Aktualnie ,spółka „ostrożnie szacuje”, że debiut może nastąpić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku. Kurs akcj spółki ma za sobą potężne wzrosty. Scanway specjalizuje się w zaawansowanych technologiach optycznych do obserwacji Ziemi z kosmosu i w systemach wizyjnych dla przemysłu. Projektuje i produkuje instrumenty optyczne (teleskopy) dla satelitów oraz systemy wizyjne oparte na AI (HyperEye) do kontroli jakości i detekcji defektów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.