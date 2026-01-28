Puls GPW: W20 pnie się w górę 📈 KGHM wspiera hossę, Scanway planuje debiut na GPW

WIG20 notuje wzrosty we środę, w miarę jak globalne rynki zerkają w stronę decyzji Fedu, zaplanowanej dziś na 20:00 - głównego wydarzenia makro tego tygodnia. Słabość dolara i potężne zainteresowanie indeksami z rynków wschodzących wspierają napływy na GPW i trwającą hossę, w trakcie której WIG20 w ciągu ostatnich 12 mieisięcy wzrósł już niemal 41%.

Walory Orlenu notowane są dziś w strefie historycznych maksimów, powyżej 100 PLN za akcję, a wyżśze ceny metali napędzają hossę na akcjach KGHM-u. Indeks mWIG40 notowany jest dziś wyraźnie niżej na tle głównego benchmarku, ale ma za sobą istotnie większej skali wzrosty w nowym roku. Względem ostatnich 12 miesięcy wzrósł jednak mniej od WIG20, bo o niespełna 36%.

Rynek coraz uważniej patrzy w kierunku porozumienia pokojowego w Ukrainie, które mogłoby zapewnić polskiemu rynku akcji silniejszy impuls wzrostowy. Donald Trump informował wczoraj o pozytywnych efektach rozmów Ukrainy z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, ale nie zdradził szczegółów.

W20 (jnterwał D1)

Choć sytuacja techniczna na wykresie W20 faworyzuje byki, potencjalny test EMA200 (czerwona linia) w scenariuszu głębszej korekty sugerowałby spadek do ok. 2900 punktów. Wydaje sie, że potrzebna byłaby do tego mocna korekta na Wall Street i umocnienie amerykańskiego dolara. Aktualnie obserwujemy trend odwrotny. Indeksy w USA są w pobliżu maksimów i pokazują siłę, a dolar jest przeceniany na światowych rynkach.

Źródło: xStation5

Akcje KGHM (D1)

Akcje KGHM (KGH.PL) od lokalnego dołka z kwietnia 2025 rosną już ponad 300%, wiedzone wzrostami cen miedzi (niebieska linia na wykresie) i srebra - głównych produktów spółki. Aktualnie 'linia trendu' EMA200 przebiega przy 200 PLN za walor i przetestowanie jej implikowałoby niemal 50% spadek wględem obecnych poziomów, natomiast wsparcie 'momentum' ze strony EMA50 widzimy przy 270 PLN za walor i to wsparcie wydaje się istotne w scenariuszu głębszej korekty wzrostów.

Źródło: xStation5

Scanway coraz bliżej GPW

Działająca w branży systemów obserwacji kosmicznej i przemysłowej spółka Scanway (SCN.PL) w ubiegłym roku była najchętniej handlowaną spółką na rynku NewConnect, odpowiadając za ok. 14% wolumenu na NewConnect, co naturalnie pozycjonuje ją jako solidny walor, wchodzący do GPW. Brak nowej emisji akcji wobec wejścia na rynek głóny, związany jest z pozyskaniem w listopadzie 2025 roku długoterminowego inwestora, TFI PZU, który objął ponad 5% udziałów w firmie za kwotę łącznie 15,3 mln zł brutto. Przeniesienie notowań będzie miało charakter techniczny i ogranicza zakres wymaganej dokumentacji oraz jej weryfikacji. Aktualnie ,spółka „ostrożnie szacuje”, że debiut może nastąpić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku. Kurs akcj spółki ma za sobą potężne wzrosty. Scanway specjalizuje się w zaawansowanych technologiach optycznych do obserwacji Ziemi z kosmosu i w systemach wizyjnych dla przemysłu . Projektuje i produkuje instrumenty optyczne (teleskopy) dla satelitów oraz systemy wizyjne oparte na AI (HyperEye) do kontroli jakości i detekcji defektów.

Źródło: xStation5