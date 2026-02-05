Puls GPW: W20 traci 1% pod presją spadku akcji KGHM i banków 📉

Kontrakt na WIG20 (W20) notuje dziś blisko 1% wyprzedaż mimo neutralnych nastrojów europejskich rynków akcji. Mimo cofnięcia, fundamenty dla GPW pozostają zdrowe, a dzisiejszy spadek wynika głównie ze słabości notowań akcji banków i korekty na akcjach KGHM (KGH.PL), które wracają do spadków po dynamicznym odbiciu.
Poza czynnikami na poziomie krajowym, wzrosty kontynuuje też indeks dolara co nie służy sentymentom względem rynków wschodzących, które mają za sobą świetny początek roku. Fundusze ETF na 'Emerging Markekts' przyciągnęły od początku roku rekordowe napływy sięgające kilkunastu miliardów dolarów, a skala 'dominacji' rynków EM nad rynkami rozwiniętami, zwłaszcza USA jest znacząca.
W20 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Akcje KGHM spadają dziś ponad 4% wobec wyprzedaży cen srebra, które odnotowało tąpnięcie poniżej 80 USD za uncję i nie zdołało utrzymać wzrostowej passy. Od trzech dni spadki kontynuuje także miedź, co finalnie musiało przełożyć się na sentyment wobec akcji polskeigo giganta wydobywczego.
Źródło: xStation5
Komentarz giełdowy: Katastrofa teraz czy później?
STM rośnie w siłę dzięki nowemu partnerstwu z AWS!
Przegląd rynkowy: Novo Nordisk zyskuje ponad 7% 🚀
Puls GPW: WIG20 w górę! Rynki pod wpływem gorących wiadomości o InPost!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.