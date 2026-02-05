Puls GPW: W20 traci 1% pod presją spadku akcji KGHM i banków 📉

Kontrakt na WIG20 (W20) notuje dziś blisko 1% wyprzedaż mimo neutralnych nastrojów europejskich rynków akcji. Mimo cofnięcia, fundamenty dla GPW pozostają zdrowe, a dzisiejszy spadek wynika głównie ze słabości notowań akcji banków i korekty na akcjach KGHM (KGH.PL), które wracają do spadków po dynamicznym odbiciu.

Poza czynnikami na poziomie krajowym, wzrosty kontynuuje też indeks dolara co nie służy sentymentom względem rynków wschodzących, które mają za sobą świetny początek roku. Fundusze ETF na 'Emerging Markekts' przyciągnęły od początku roku rekordowe napływy sięgające kilkunastu miliardów dolarów, a skala 'dominacji' rynków EM nad rynkami rozwiniętami, zwłaszcza USA jest znacząca.

W20 (interwał D1)

Źródło: xStation5

Akcje KGHM spadają dziś ponad 4% wobec wyprzedaży cen srebra, które odnotowało tąpnięcie poniżej 80 USD za uncję i nie zdołało utrzymać wzrostowej passy. Od trzech dni spadki kontynuuje także miedź, co finalnie musiało przełożyć się na sentyment wobec akcji polskeigo giganta wydobywczego.

Źródło: xStation5