PILNE🚨Bitcoin nurkuje do 69 tys. USD🚨Kapitulacja na Ripple i Ethereum

Cena Bitcoina spadła dziś poniżej 70 tys. USD i testuje teraz okolice 69,5 tys. USD, spadają o blisko 4%. Jednocześnie Ethereum zbliża się do testu 2 tys. a popularny altcoin Ripple traci 10% i pogłębia wyprzedaż. Bitcoin notowany jest najniżej od początku listopada 2024 roku tj. nim Donald Trump zwyciężył wybory. Pozytywny pogląd na kryptowaluty nowej administracji za oceanem nie zdołał zatrzymać cyklu paniki i obecnie znaleźliśmy się w fazie 'odkrywania dna'.

Bitcoin (interwał W1)

Bitcoin spada 5% poniżej 200-tygodniowej średniej EMA200 (czerwona linia) sygnalizując mniej więcej środkową fazę bessy. Jeśli scenariusz z roku 2022 miałby się powtórzyć, Bitcoina czeka jeszcze jeden spadkowy impuls - prawdopododobnie w kierunku 50 tys. USD. Spadek od szczytów przekracza już 40%.

Źródło: xStation5

Wydaje się, że w tej fazie bessy możemy sugerować się w pewnym stopniu poprzednim cyklem i niewykluczone, że cena w tym roku ponownie przetestuje okolice tzw. delty ceny on-chain (łączonego wskaźnika 'makro' Bitcoina, bazującego na długoterminowych wsparciach i uśrednionej, zrealizowanej cenie zakupu rynkowej) - w okolicach 45 tys. USD. W dwóch poprzednich bessach poziom delty okazywał się wsparciem 'makro'.



Źródło: BGeometrics

Wskaźnik RSI na interwale tygodniowym dla Ethereum wynosi 33 wobec 29 dla Bitcoina i wydaje się, że mimo 65% spadku od szczytów, kryptowaluta może mieć problem z odzyskaniem sił dopóki nie pojawi się silny, fundamentalny popyt na BTC. W poprzednich bessach Ethereum spadało dużo mocniej od samego BTC a najnowsze wiadomości dane on-chain wskazują na sprzedaż ETH wartych miliony USD przez portfele założyciela projektu, Vitalik Buterina.

Źródło: xStation5