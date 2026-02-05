Srebro w panice! Metal poniżej 80 USD⏬

Srebro notuje gwałtowny spadek o ponad 10%, przebijając poziom 80 USD za uncję. Jest to efekt brutalnej korekty po rekordowej hossie z 2025 roku. Nie oznacza to załamania fundamentów popytowo-podażowych, lecz przede wszystkim wymuszone zamykanie lewarowanych pozycji spekulacyjnych, nasilone przez podwyższone wymogi depozytowe na rynku oraz umocnienie dolara.
Bezpośrednie przyczyny tąpnięcia to reakcja rynku na decyzje CME, które uderzyły w mocno w krótkoterminowych spekulantów utrzymujących długie pozycje z czasów szczytów powyżej 120 USD. Dzisiejszy spadek poniżej 80 USD, w połączeniu z krótkoterminowym odbiciem po początkowym krachu, wpisuje się w klasyczny proces realizacji zysków i oczyszczania nadmiernej dźwigni.
Na zmiany cen wpływa również szersza narracja makro. Nominacja nowego szefa Fed osłabiają atrakcyjność metali szlachetnych oraz wzmacniają dolara. Część wcześniejszych wzrostów srebra, który w 2025 roku przyniósł niemal 200 procent wzrostu w skali roku, opierała się na prognozach agresywnych cięć stóp. Ich rewizja wywołuje rotację kapitału w stronę akcji, zwłaszcza sektora technologicznego z silnymi wynikami.
Po gwałtownej korekcie rynek srebra pozostaje wyraźnie niestabilny. W nadchodzących tygodniach można spodziewać się bardzo dużej zmienności, a dalsze ruchy w dół lub gwałtowne odbicia w górę mogą nastąpić w każdej chwili.
Źródło: xStation5
Bliżej rynków - Poranne webinarium (10.02.2026)
Poranna odprawa (10.02.2026)
Podsumowanie dnia: Metale i Wall Street na fali wzrostów; NATGAS radzi sobie gorzej 💡
Wall Street rozszerza wzrosty; US100 odbija ponad 1% 📈
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.