Srebro w panice! Metal poniżej 80 USD⏬

Srebro notuje gwałtowny spadek o ponad 10%, przebijając poziom 80 USD za uncję. Jest to efekt brutalnej korekty po rekordowej hossie z 2025 roku. Nie oznacza to załamania fundamentów popytowo-podażowych, lecz przede wszystkim wymuszone zamykanie lewarowanych pozycji spekulacyjnych, nasilone przez podwyższone wymogi depozytowe na rynku oraz umocnienie dolara.

Bezpośrednie przyczyny tąpnięcia to reakcja rynku na decyzje CME, które uderzyły w mocno w krótkoterminowych spekulantów utrzymujących długie pozycje z czasów szczytów powyżej 120 USD. Dzisiejszy spadek poniżej 80 USD, w połączeniu z krótkoterminowym odbiciem po początkowym krachu, wpisuje się w klasyczny proces realizacji zysków i oczyszczania nadmiernej dźwigni.

Na zmiany cen wpływa również szersza narracja makro. Nominacja nowego szefa Fed osłabiają atrakcyjność metali szlachetnych oraz wzmacniają dolara. Część wcześniejszych wzrostów srebra, który w 2025 roku przyniósł niemal 200 procent wzrostu w skali roku, opierała się na prognozach agresywnych cięć stóp. Ich rewizja wywołuje rotację kapitału w stronę akcji, zwłaszcza sektora technologicznego z silnymi wynikami.

Po gwałtownej korekcie rynek srebra pozostaje wyraźnie niestabilny. W nadchodzących tygodniach można spodziewać się bardzo dużej zmienności, a dalsze ruchy w dół lub gwałtowne odbicia w górę mogą nastąpić w każdej chwili.

Źródło: xStation5