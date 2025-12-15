Puls GPW: Warszawska giełda na fali wzrostów. WIG bije rekord!

Inflacja w Polsce jest stabilna na poziomie 2,5% rdr , produkcja przemysłowa rośnie o 3,5% rdr , a w strefie euro wolumen produkcji zwiększa się o 0,8% mdm . Dane te wspierają pozytywne nastroje inwestorów oraz perspektywy konsumpcji.

Dominacja blue chipów jest wspierana przez napływ kapitału zagranicznego, mocnego złotego oraz oczekiwania na zakończenie wojny na Ukrainie. Największe wzrosty notuje CCC około +7% , w górę idą także banki oraz Budimex .

WIG rośnie o 1,2% do 115.169 pkt , ustanawiając nowe historyczne maksimum, natomiast WIG20 zyskuje 1,7% . Indeksy średnich i małych spółek pozostają pod presją.

Początek tygodnia na warszawskiej giełdzie przebiega pod znakiem wyraźnych wzrostów głównych indeksów. Na godzinę 13:25 WIG rośnie o 1,2% do 115.169 punktów, ustanawiając nowe historyczne maksimum, natomiast WIG20 zyskuje 1,7%, testując najwyższe poziomy od 2008 roku. W tym samym czasie indeksy spółek średnich i małych pozostają pod presją – mWIG40 spada o 0,1%, a sWIG80 notuje spadek o 0,5%.

Dominacja dużych spółek sugeruje napływ kapitału zagranicznego, wspieranego przez mocnego złotego oraz oczekiwania na zakończenie wojny w Ukrainie. Największe wzrosty wśród blue chipów odnotowują CCC 6,99% i Budimex 3,54%. W górę idą także banki: PKO BP 3% i Pekao SA ponad 2%, a PZU zyskuje 1,9%.

W listopadzie inflacja w Polsce utrzymała się dokładnie na poziomie celu Narodowego Banku Polskiego, wynosząc 2,5% rdr, przy minimalnym wzroście miesięcznym o 0,1% mdm. Stabilizacja inflacji może być odczytywana jako sygnał słabnącej presji cenowej, zwiększający prawdopodobieństwo kolejnych obniżek stóp procentowych. Wolniejsze tempo wzrostu cen towarów (+1,4 proc. rdr) przy nadal szybkim wzroście usług (+5,3 proc. rdr) wskazuje, że koszty życia rosną wolniej, sprzyjając utrzymaniu konsumpcji i wspierając wyceny spółek z sektora usług i dóbr konsumpcyjnych.

Równocześnie w październiku produkcja przemysłowa w Polsce, po uwzględnieniu korekty dni roboczych, wzrosła o 3,5% rdr, po wcześniejszym wzroście o 6,0% we wrześniu, co wskazuje na spowolnienie tempa ekspansji sektora przemysłowego, choć dynamika rok do roku pozostaje dodatnia. W strefie euro produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 0,8% mdm, zgodnie z oczekiwaniami analityków, po wzroście o 0,2% miesiąc wcześniej, a rdr wzrost wyniósł 2%, spełniając prognozy.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują dzisiaj wyraźnie podczas sesji. Bykom sprzyjają informacje z gospodarki, pojawiające się spekulacje o możliwym zawieszeniu działań wojennych między Ukrainą a Rosją oraz obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Dodatkowo na wzrost cen kontraktów wpływa napływ kapitału zagranicznego. Suma tych czynników wzmaga momentum rynku i tworzy silny trend wzrostowy.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Spółka Neuca(NEU.PL) poinformowała, że w wyniku zapisania nowych akcji serii na rachunkach osób uprawnionych z wcześniej wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych doszło do podwyższenia kapitału zakładowego.

Grupa LPP(LPP.PL) poinformowała o otwarciu pierwszego sklepu Sinsay w Gruzji, w Tbilisi, rozpoczynając ekspansję na 46. rynek w portfolio firmy. Do końca 2026 roku spółka planuje uruchomić w Gruzji około 10 salonów, m.in. w Rustavi i Telavi.

Spółka Arlen(ARL.PL) wygrała przetarg ogłoszony przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na dostawy elementów mundurów dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zamówienie obejmuje koszule, koszulobluz, koszulki typu polo, półgolfy oraz kurtki i bluzy służbowe. Wartość podstawowego zamówienia wynosi około 13,5 miliona złotych brutto, a jeśli zamawiający zdecyduje się na dodatkowe dostawy w ramach prawa opcji, łączna kwota może sięgnąć 27 milionów złotych brutto.

Akcje Lubawy(LBW.PL) i Zrembu-Chojnice(ZRE.PL) tracą podczas dzisiejszej sesji po pojawieniu się informacji o możliwym zawieszeniu działań wojennych na Ukrainie.






