PULS GPW: Warszawska giełda z mocnymi wzrostami, zmiany w MSCI Poland

WIG20 zyskuje blisko 1%, europejskie parkiety bez jednolitego kierunku

Żabka Group wejdzie do MSCI Poland, Alior i Budimex opuszczą indeks

Photon Energy rozczarowuje wynikami, Legimi rezygnuje z emisji obligacji

Europejskie rynki akcji notują dzisiaj głównie wzrosty. Najsłabiej radzi sobie włoski ITA40 (-0,10%). Szwajcarski SUI20 notuje minimalny spadek o 0,01% do 12675 punktów. Brytyjski UK100 zyskuje 0,04% do 8754,5 punktów. Niemiecki DE40 utrzymuje się na plusie (+0,07%) na poziomie 22199,2 punktów. Wśród wzrostów wyróżniają się hiszpański SPA35 (+0,59%) oraz austriacki AUT20 (+0,54% do 3943 punktów). Francuski FRA40 notuje wzrost na poziomie 0,18% (8064,2 punktów).

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych znajduje się dziś w pozytywnym nastroju. Indeks WIG notuje wzrost o 0,72% do 91645,77 punktów, podczas gdy WIG20 zyskuje 0,98% do poziomu 2560,18 punktów. WIG20USD umacnia się o 1,07% do 635,53 punktów. Mniejsze spółki, reprezentowane przez mWIG40, rosną o 0,52% do 6932,55 punktów, a sWIG80 zyskuje 0,27% do 25481,39 punktów.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wśród blue chipów na prowadzenie wysuwa się CD Projekt, który zyskuje 1,60%. Bardzo dobrze radzi sobie również sektor bankowy, Pekao, Santader i mBank notują wzrost o 1,5%. Równocześnie WIG-Banki zwyżkuje o 1,2%.

Po stronie spadków znajdują się Budimex i Alior, które opuściły MSCI Poland Global Standard.

Kontrakt na WIG20 (W20) utrzymuje się powyżej 23,6% zniesienia Fibonacciego i testuje szczyt z początku lipca na poziomie 2567. Celem dla byków pozostaje szczyt z maja powyżej 2611. Niedźwiedzie będą dążyć do zejścia poniżej 23,6% zniesienia Fibonacciego, z celem na 38,2% zniesienie Fibonacciego, które we wrześniu było oporem dla indeksu. Na RSI widoczna jest bycza dywergencja, podobny sygnał od kilku dni widoczny jest na MACD. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: