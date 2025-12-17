Puls GPW: Warszawski parkiet na fali wzrostów

W grudniu 2025 roku nastroje konsumentów w Polsce pozostawały stabilne, a jednocześnie rosła ich pewność co do przyszłości, wynika z danych GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej utrzymał się na poziomie minus 9,9, przy czym poprawiły się oceny obecnej sytuacji gospodarki i finansów domowych, natomiast spadły prognozy dotyczące przyszłej kondycji gospodarki i możliwości dokonywania większych zakupów. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do minus 7,0, głównie dzięki lepszym oczekiwaniom w zakresie rynku pracy i oszczędności. W porównaniu z rokiem poprzednim oba wskaźniki są wyraźnie wyższe, co sugeruje stopniową poprawę nastrojów wśród konsumentów.

Równocześnie tempo wzrostu kosztów pracy w Polsce wyraźnie zwalnia. Według Eurostatu nominalne godzinowe koszty pracy w trzecim kwartale wzrosły o 7,8 proc. w ujęciu rocznym, wolniej niż w poprzednich kwartałach. Płace i pozostałe składniki wynagrodzeń rosły w podobnym tempie. Najbardziej spadek dynamiki był widoczny w przemyśle i usługach, podczas gdy w budownictwie tempo wzrostu nieco przyspieszyło w porównaniu z drugim kwartałem.

W sektorze energetycznym szykuje się intensywna ofensywa inwestycyjna. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapowiadają wydanie ponad 75 mld zł do 2040 roku na rozwój i modernizację sieci przesyłowych, w tym budowę około 7 tys. km nowych linii wysokiego napięcia oraz rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznych. Inwestycje mają umożliwić podłączenie nowych źródeł energii, w tym odnawialnych, magazynów energii i źródeł dyspozycyjnych, w tym energetyki jądrowej. PSE planuje też reformę systemu przyłączeniowego oraz rozwój mechanizmów mocowych, aby do 2035 roku Krajowy System Elektroenergetyczny był gotowy do stabilnej i bezpiecznej pracy w warunkach miksu energetycznego pozbawionego emisji.

Na godzinę 12:30 WIG20 rośnie o 0,4%, szeroki indeks WIG zyskuje 0,15%, a SWIG80 notuje symboliczny wzrost. Najgorzej radzi sobie indeks średnich spółek mWIG40, który spada o 0,4%.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują podczas dzisiejszej sesji. Notowania kontraktów wybiły się z wielotygodniowej konsolidacji bocznej i znajdują się obecnie blisko historycznych szczytów. W ostatnich dniach obserwujemy napływ zagranicznego kapitału, który w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostowego momentum i dynamicznego przebiegu wzrostów.

Wiadomości ze spółek:

Po publikacji wyników finansowych za 2025 rok akcje Pepco Group(PCO.PL) rosną, co odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na wyniki spółki i jej ambitne plany rozwoju. Grupa zakończyła rok obrotowy z relatywnie silnymi rezultatami, kontynuując ekspansję sieci sklepów i umacniając pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej.

Dane finansowe za rok obrotowy 2025:

Bazowa EBITDA: 865 mln euro (+10,3% rdr)

Przychody grupy: 4,523 mld euro (+8,7% rdr) Przychody Pepco: 4,184 mld euro (+8,6% rdr) Przychody Dealz Poland: 339 mln euro (+10,4% rdr)

Zysk netto: 219 mln euro (+19,7% rdr)

Marża brutto: 48%

Prognozy i plany na rok obrotowy 2026:

Bazowa EBITDA: wzrost co najmniej 9% rdr

Bazowy zysk netto: wzrost powyżej 25% rdr

Przychody: wzrost 6–8%

Wolne przepływy pieniężne (bez dźwigni finansowej): >200 mln euro

Ekspansja sklepów: 250 nowych sklepów netto, w tym 75 w Europie Zachodniej

Dealz: brak nowych otwarć, rozpoczęcie procesu wyjścia z sieci

Liczba sklepów na koniec 2025: 4,359 (w tym Dealz 344)

W perspektywie do 2030 r. grupa prognozuje roczny wzrost przychodów co najmniej o 7 proc., marżę brutto na poziomie co najmniej 48,5 proc., EBITDA co najmniej o 9 proc. rocznie oraz zysk netto rosnący o co najmniej 15 proc. Wolne przepływy pieniężne mają wynosić minimum 250 mln euro rocznie, przy nakładach inwestycyjnych 160–180 mln euro.

Bogdanka(LWB.PL), PGE Dystrybucja i Gmina Łęczna podpisały list intencyjny w sprawie stworzenia nowej strefy ekonomicznej na 180 hektarach w sołectwach Podzamcze i Stara Wieś. Strony zobowiązały się przygotować tereny inwestycyjne, w tym infrastrukturę energetyczną (ok. 80 MW), a PGE Dystrybucja będzie operatorem sieci. Dokument obowiązuje dwa lata i formalnie deklaruje współpracę przy projekcie.

Akcje Scanway(SCW.PL) rosną po ogłoszeniu, że spółka uczestniczy w projekcie Mani, który przeszedł do fazy A/B1 programu Małych Misji Księżycowych ESA. Misja zakłada stworzenie orbitera mapującego powierzchnię Księżyca z rozdzielczością do 20 cm na piksel i badanie regolitu. Scanway dostarczy instrument optyczny i może wygenerować 8,6 mln euro przychodów w ciągu czterech lat przy budżecie całej misji wynoszącym 50 mln euro. Zebrane dane mają wspierać przyszłe misje załogowe i bezzałogowe oraz rozwój europejskich zdolności eksploracyjnych.