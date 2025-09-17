Metale szlachetne tracą przed decyzją Fed 📉Srebro spada 2%

Srebro spada o ponad 2% przed decyzją Fed, pod presją 0,5% zniżki złota, podczas gdy USDIDX próbuje się ustabilizować, zyskując 0,12%. Inwestorzy oczekują, że FOMC obniży dziś stopy procentowe co najmniej o 25 pb o godz. 20:00 co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w świetle słabnącego rynku pracy w USA. Jednak projekcje inflacyjne Fed pozostają niepewne, ponieważ kluczowe wskaźniki inflacji sygnalizują rosnącą presję cenową w niektórych sektorach oraz „lepkość” inflacji w usługach. Można założyć, że największym ryzykiem dla metali szlachetnych mogą być dość „jastrzębie” projekcje inflacyjne Fed, które ograniczyłyby szanse na 'szybkie luzowanie stóp'. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Srebro (interwał D1) Źródło: xStation5

