PULS GPW: WIG20 najwyżej od 2008, czego oczekiwać w 2026?

- Dobry sentyment na pierwszej sesji w roku
- Firmy deklarują wzrost cen i zatrudnienia
- PMI produkcyjny poniżej oczekiwań
- PKP Cargo sprzedaje Cargotor
- Grupa Azoty i postępowanie arbitrażowe w Wiedniu
Inwestorzy na Polskiej giełdzie wchodzą w nowy rok z świetnych nastrojach. WIG20 rośnie o ponad 1,4% na pierwszej sesji roku 2026 - podążając tym samym za szerokim rynkiem Europejskim. WIG20 po dzisiejszych wzrostach odnotowuje kolejne lokalny szczyt i wchodzi na najwyższy poziom od stycznia 2008 roku.
Wgl. najnowszego sondażu Indeksu nastrojów inwestorów, aż 52% ankietowanych uczestników rynku oczekuje wzrostów, wobec 22% którzy oczekują spadku.
Grant Thornton opublikował raport, w którym wskazuje, że aż 60% średnich i dużych firm planuje podwyżki cen swoich produktów i usług. Jest to wzrost o 3% względem zeszłorocznego raportu.
Najwięcej firmy deklaruje chęć podwyżki o 5-7%, podobna ilość dąży do podwyżek o 3-4%, pozostała część firm ma zamiar podnieść ceny od 8 do nawet kilkunastu procent. Firmy jako powód podają “presje kosztowe”, argument ten jednak nie znajduje potwierdzenia w danych. Inflacja utrzymuje spadła poniżej celu inflacyjnego a ekonomiści przewidują że utrzymanie się jej na zbliżonych poziomach.
Na początku 2026 dobrze ma mieć się rynek pracy, jak informuje grupa Manpower. Aż 36% firm deklaruje zwiększenie rekrutacji, a 13% podmiotów ma zamiar zwalniać. Największe potrzeby ma mieć przemysł motoryzacyjny oraz branża finansowa.
Premier Donald Tusk w swoim noworocznym orędziu, zapowiada rok szybkiego wzrostu gospodarczego, wzrostu produkcji przemysłowej, walkę z przestępczością oraz kontynuację skokowej ekspansji siły zbrojnych.
Dane Makroekonomiczne:
- PMI produkcyjny dla Polski za Grudzień. Odczyt okazał się poniżej oczekiwań na poziomie 49 i wyniósł 48,5. Jest to spadek względem listopada, kiedy to wskaźnik wskazywał 49,1. Stanowi to pierwszy spadek wskaźnika od Lipca 2025.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na indeksie pokonuje wychodzi na kolejne lokalne maksimum, i wybija się góra z kanału trendu wzrostowego. Popyt utrzymuje zdecydowaną przewagę. Aby odzyskać inicjatywę, popyt musi sprowadzić cenę przynajmniej, poniżej górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Pomóc może w tym utrzymujący się na podwyższonym poziomie wskaźnik RSI.
Wiadomości ze spółek:
- Grupa Azoty (ATT.PL) - Ciąg dalszy sportu z Hyundai Engineering. Polska spółka wniosła do Centrum Arbitrażu Międzynarodowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Handlowej w Wiedniu pozew w postępowaniu arbitrażowym. Kwota roszczeń w pozwie opiewa na 2,98 miliarda Euro.
- Energa (ENG.PL) - Minął termin “Operacyjnego Kamienia Milowego”, do czasu osiągnięcia kamienia milowego, spółka będzie ponosić 2,46 miliona złotych kar miesięcznie. Kamienie milowe dotyczą projektów CCGT Grudziądz i CCGT Ostrołęka.
- PKP Cargo (PKP.PL) - Spółka zawarła umowę sprzedaży spółki Cargotor PKP PLK za cenę 28,8 miliarda złotych. Spółka rośnie o aż 6%.
- 11 Bit Studio (11B.PL) - Spółka otrzymała negatywną, rekomendacje firmy inwestycyjnej. Mimo to, akcje spółki rosną o 2%.
