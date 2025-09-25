PULS GPW: WIG20 osuwa się w oczekiwaniu na dane zza oceanu.

Na warszawskim parkiecie od rana dominują spadki. WIG20 osuwa się w dół, w ślad za głównymi indeksami w Europie. Inwestorzy wyraźnie przyjmują postawę raczej wyczekującą, zmienność jest ograniczona. Rynek pozostaje w zawieszeniu przed publikacją istotnych danych makro z USA, które mogą stać się impulsem do głębszego ruchu w jedną ze stron. Kontrakty na WIG20 tracą na chwilę obecną -0,7%.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje GPW jest oczekiwanie na sporą porcję raportów kwartalnych, które zostaną opublikowane już po dzisiejszym zamknięciu sesji. Sezon wyników może nadać ton notowaniom w kolejnych dniach, dlatego część uczestników rynku woli ograniczać aktywność i poczekać na pełniejszy obraz sytuacji.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Polskie indeksy w górę stara się dziś pchać, praktycznie w pojedynkę PEPCO. Najbardziej tracą banki, spółki wydobywcze oddają niedawne wzrosty.

Dane Makro:

Na dalszy przebieg handlu wpływ mogą mieć dane i wydarzenia zza oceanu. Dziś w kalendarzu potężna kumulacja istotnych odczytów. Opublikowany zostanie odczyt PKB z USA, dane o bezrobociu oraz zamówienia na dobra trwałe. Dodatkowo zaplanowanych jest kilka wystąpień członków FOMC. Oznacza to, że zmienność na rynkach amerykańskich może być podwyższona, jednak jej efekty będą widoczne dopiero pod koniec polskiej sesji lub już po jej zamknięciu.

W20 (D1)



Źródło: xStation5

Na wykresie wciąż widoczna jest formacja RGR, której realizacja pozostaje w grze. Rynek próbuje zmierzyć się z kluczowym poziomem – linią szyi – jednak jak dotąd brakuje wyraźnego przełamania w dół. Każde zejście w okolice wsparcia spotyka się z obroną strefy wsparcia wspieranej przez EMA100. Dopiero wyraźne wybicie poniżej linii szyi otworzyłoby przestrzeń do pogłębienia spadków w kierunku niższych stref wsparcia. Brak rozstrzygnięcia i kolejne odbicia mogą sugerować, że podaż stopniowo traci impet, a rynek przechodzi w fazę konsolidacji wokół obecnych poziomów.



Wiadomości ze spółek:

Pepco (PCO.PL) – Spółka opublikowała bardzo dobry raport wyników. Skorygowana EBITDA w II kw. 2025 wzrosła rok do roku o 20,1% do 916,1 mln zł, przekraczając konsensus. Spółka zapowiada także drugi etap skupu akcji własnych o wartości 50 mln euro. Kurs akcji rośnie dziś o ok. 10%.

Grupa Azoty (ATT.PL) - Spółka deklaruje straty EBITDA w 2025Q2, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Po wyłączeniu negatywnego wpływu wyniku Grupy Azoty Polyolefins EBITDA w drugim kwartale jest dodatnia i wynosi 73 mln zł. Spółka rośnie o ok. 1.5%

PZU (PZU.PL) - Rada nadzorcza spółki powołała Bogdana Benczaka w skład zarządu ubezpieczyciela i powierzyła mu funkcję prezesa. Kurs spada o 2%.