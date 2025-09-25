PILNE: Para EURUSD traci po publikacji jastrzębich danych PKB/claimsów z USA 💡

Stany Zjednoczone - dane PKB:
-
PKB (k/k) (Q2): aktualny 3,8%; prognoza 3,3%; poprzednio -0,5%;
-
Deflator PKB (k/k) (Q2): aktualny 2,1%; prognoza 2,0%; poprzednio 3,8%;
Stany Zjednoczone - Zamówienia środków trwałych za sierpień:
- aktualny 2,9% m/m; prognoza -0,3% m/m; poprzednio -2,7% m/m;
Stany Zjednoczone - Bazowe zamówienia środków trwałych za sierpień:
- aktualny 0,4% m/m; prognoza -0,1% m/m; poprzednio 1,1% m/m;
Stany Zjednoczone - dane o inflacji:
-
Realne wydatki konsumpcyjne (Q2): aktualny 2,5%; prognoza 1,6%; poprzednio 0,5%;
-
Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2): aktualny 2,1%; prognoza 2,0%; poprzednio 3,7%;
Stany Zjednoczone - Zadeklarowani wstępni bezrobotni:
- aktualny 218K; prognoza 233K; poprzednio 232K;
Stany Zjednoczone - bilans handlowy za sierpień:
- Bilans handlowy towarów: aktualny -85,50B; prognoza -95,70B; poprzednio -103,60B;
Dane makro z USA wskazują, na skok PKB USA oraz duże zamówienia na dobra trwałe, co dodatkowo podbija zaskoczenie wnioskami dla bezrobotnych. Warto również wspomnieć o dużych wydatkach konsumentów. Ogólny wydźwięk dzisiejszych raportów pozostaje bardzo jastrzębi, dlatego też dolar amerykański zyskuje po publikacji.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.