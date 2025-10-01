PULS GPW: WIG20 pod presją krajową i zagraniczną

Na początku dzisiejszej sesji warszawski indeks WIG20 znajduje się pod presją zarówno wydarzeń krajowych, jak i międzynarodowych. Inwestorzy ostrożnie oceniają doniesienia z zagranicy oraz nowe sygnały z polskiej sceny politycznej, które wpływają na nastroje na rynku. W efekcie kontrakty na WIG20 spadają w pierwszych minutach handlu o około 0,4%, podążając w dół wraz z innymi rynkami europejskimi.

Na rynkach globalnych uwagę przyciąga fakt, że w Stanach Zjednoczonych doszło do tzw. Zamknięcia rządu, czyli zamknięcia części instytucji federalnych w wyniku braku porozumienia budżetowego. To zjawisko tradycyjnie pogarsza sentyment inwestorów i skłania do unikania ryzyka. Na krajowym gruncie z kolei pojawiły się komentarze premiera Donalda Tuska, że sektor bankowy zostanie objęty nowym podatkiem, którego środki mają zasilić finansowanie obronności. Tego typu zapowiedzi mocno ciążyć mogą notowaniom spółek finansowych, stanowiących istotną część indeksu.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Praktycznie na całym przekroju indeksu obserwować można dziś spadki. Pod największą presją znajdują się dostawcy użyteczności publicznej oraz sektor finansowy.

Dane makroekonomiczne:

W kalendarzu makroekonomicznym uwagę zwracają najnowsze dane PMI dla przemysłu w Polsce.

Wrześniowy odczyt wyniósł 48 pkt. wobec oczekiwanych 47 pkt.

Oznacza to czwartą z rzędu poprawę wskaźnika, jednak jego poziom wciąż pozostaje poniżej granicy 50 pkt., która oddziela rozwój sektora od spadków. Z jednej strony widoczny jest stopniowy proces odbudowy aktywności przemysłowej, jednak nadal mówimy tu o sektorze znajdującym się w fazie spowolnienia. To sygnał dla rynku, że poprawa koniunktury postępuje, ale tempo tego procesu pozostaje ograniczone.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie pozostaje w wąskiej konsolidacji w rejonie 2800–2880 pkt, a kierunek wybicia z tego zakresu będzie kluczowy. Pokonanie górnej bariery 2880 pkt otworzyłoby drogę w stronę 2900–2960 pkt, natomiast spadek poniżej 2830 pkt zwiększałby ryzyko testu silnego wsparcia w strefie 2795–2760 pkt i ewentualnie głębszej korekty w okolice 2700 pkt.



Wiadomości ze spółek:

Żabka (ZAB.PL) - Spółka zatwierdziła politykę dywidendy, która zakłada, wypłacone zostanie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Spółka również pochwaliła się nową strategią przyśpieszonego rozwoju i zapowiedziała otwieranie 1300 nowych sklepów rocznie. Wycena rośnie o 2% na otwarciu.

Mercator Medical (MRC.PL) - Spółka opublikowała raport za pierwszą połowę 2025 roku, w której zysk netto spółki wzrósł do 21,4 mln zł z 4,95 mln zł rok wcześniej. Cena spółki nieznacznie spada na otwarciu.

PCF Group (PCF.PL) — Spółka publikuje raport za drugi kwartał 2025, w którym notuje stratę w wysokości 17,3 miliona złotych, wobec 32,5 miliona złotych straty z analogicznego okresu w zeszłym roku. Spółka zyskuje ponad 1,5% na otwarciu sesji.

PKP Cargo (PKP.PL) — Spółka w swoich wynikach wykazała, że w drugim kwartale 2025 osiągnęła 30,7 mln zł zysku netto oraz 75 mln zł wyniku EBIT. W całym pierwszym półroczu spółka odnotowała 17,9 mln zł straty netto oraz 54,7 mln zł zysku operacyjnego. Wycena spółki zyskuje ponad 2,5% na otwarciu.

Scanway (SCW.PL) — spółka ogłosiła strategię na lata 2026-2028, w której jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie. Kurs notuje nieznaczną przecenę >0,3%.