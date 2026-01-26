PULS GPW: WIG20 stabilnie na początku tygodnia, sprzedaż rośnie

Najważniejsze wnioski KGHM rośnie razem ze srebrem

Pierwsza sesja tygodnia na Europejskich parkietach otwiera się w mieszanym, lecz wyważonym nastroju. Ruchy indeksów pozostają niewielkie. WIG20 wyróżnia się pozytywnie, kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej rosną o ok. 0,5%. Minister Finansów, Andrzej Domański w wywiadzie dla Financial Times wskazuje, że brak Euro w Polsce czyni krajową gospodarkę bardziej konkurencyjną, a rząd nie śpieszy się z przystąpieniem do strefy Euro. Wskazuje on, że prognozy komisji EU dla Polskiej gospodarki na 2026 rok to 3,5% wzrostu wobec 1,2% dla strefy Euro. Dane Makroekonomiczne: GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej za Grudzień. W ujęciu rocznym sprzedaż wzrosła o 5%, a miesięcznie wzrost wyniósł 12,1%. Jest to wzrost powyżej średniej z ostatnich lat dla tego miesiąca.

O godzinie 14:00, NBP opublikuje stan agregatu pieniężnego M3. W20 (D1) Źródło: xStation5

Ostatnia fala wzrostu pozwala kupującym obronić górne ograniczenie ostatniego trendu wzrostowego pozwala osiągnąć kolejny, lokalny szczyt. Jeśli popytowi uda się wybić powyżej strefy oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt, możliwe będzie wyznaczenie nowego, bardziej stromego trendu wzrostowego. Wiadomości ze spółek: KGHM (KGH.PL) - Rekordowe ceny srebra wspierają wyceny konglomeratu górniczego. Akcje spółki rosną o ponad 2%.

- Rekordowe ceny srebra wspierają wyceny konglomeratu górniczego. Akcje spółki rosną o ponad 2%. Orlen (PKN.PL) - Państwowy gigant paliwowy otrzymał negatywną rekomendację od firmy inwestycyjnej. Cena akcji ograniczają reakcje do minimum.

- Państwowy gigant paliwowy otrzymał negatywną rekomendację od firmy inwestycyjnej. Cena akcji ograniczają reakcje do minimum. Budimex (BDX.PL) - GDDKIA oceniła ofertę na przebudowę odcinka A2 jako najlepszą. Wartość oferty to 352,8 miliona złotych. Akcje spółki tracą niecały 1%.

- GDDKIA oceniła ofertę na przebudowę odcinka A2 jako najlepszą. Wartość oferty to 352,8 miliona złotych. Akcje spółki tracą niecały 1%. Newag (NWG.PL) - Spółka zawarła umowę na dostawę zespołu trakcyjnego wartą 311 milionów złotych. Akcje spółki rosną o ok. 3%.

- Spółka zawarła umowę na dostawę zespołu trakcyjnego wartą 311 milionów złotych. Akcje spółki rosną o ok. 3%. Cognor (COG.PL) - Spółka podejmuje się emisji akcji 51 milionów akcji. Cena spada o ok. 1,5%.

- Spółka podejmuje się emisji akcji 51 milionów akcji. Cena spada o ok. 1,5%. One More Level (LSR.PL) - Spółka gamingowa otrzymała zgodę KNF na przejście z giełdy New Connect na GPW. Akcje spółki rosną o ponad 4%.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.