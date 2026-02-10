PULS GPW: WIG20 szuka kierunku po wynikach banków

Wtorkowa sesja w Europie w pierwszej połowie dnia przebiega w atmosferze umiarkowanego optymizmu. WIG20 nie wydaje się w pełni podążać za indeksami z zachodniej Europy, pozostając w okolicach kursu otwarcia i poruszając się w wąskim przedziale 3400–3420 punktów.

Minister Finansów wyraził chęć, aby polskie banki dokonały ekspansji na rynek Arabii Saudyjskiej, wspominając też o możliwych inwestycjach w infrastrukturę płynących z tego kierunku do Polski. Dane makroekonomiczne: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dane dotyczące bezrobocia. Stopa bezrobocia ma wynosić już 6% i wzrosła z poziomu 5,7% miesiąc temu. Najgorzej wygląda sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi już 9,9%; w żadnym z powiatów nie odnotowano spadku bezrobocia. Największymi kontrybutorami do puli bezrobotnych są sektory handlu, przemysłu przetwórczego oraz budownictwa. W tym samym czasie GUS opublikował raport o zatrudnieniu cudzoziemców w polskiej gospodarce. Według stanu na sierpień 2025 było to już 1 103 100 osób, co stanowi wzrost rok do roku o 5,6%.

W USA o godzinie 14:30 zostaną opublikowane grudniowe dane o sprzedaży detalicznej, które mogą odbić się echem również na polskim parkiecie. Rynek oczekuje spadku dynamiki wzrostu do 0,4% w ujęciu miesięcznym. W20 (D1) Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów minimum 3300 punktów. Jednak ustabilizowana średnia RSI oraz strefa wsparcia na poziomie ostatnich maksimów mogą to utrudniać.

Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: mBank (MBK.PL) : Bank opublikował wyniki za Q4 FY2025, które okazały się powyżej konsensusu analityków. Zysk netto wzrósł do 1 041 mln zł, a przychody spadły do 3 059 mln zł. Spadła też marża odsetkowa oraz poziom rezerw. Sam bank przewiduje dalszy spadek dochodów w 2026 roku. Akcje spółki tracą ok. 0,3%.

: Bank opublikował wyniki za Q4 FY2025, które okazały się powyżej konsensusu analityków. Zysk netto wzrósł do 1 041 mln zł, a przychody spadły do 3 059 mln zł. Spadła też marża odsetkowa oraz poziom rezerw. Sam bank przewiduje dalszy spadek dochodów w 2026 roku. Akcje spółki tracą ok. 0,3%. ING Bank Śląski (ING.PL) : Spółka opublikowała wyniki za Q4 FY2025. Zysk wzrósł do 1 309 mln zł, co okazało się znacznie powyżej oczekiwań analityków. Wzrosła też wartość kredytów, zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych. Bank zapowiada wypłatę dywidendy w okolicach 75% zysku jednostkowego. Akcje spółki rosną o niecały 1%.

: Spółka opublikowała wyniki za Q4 FY2025. Zysk wzrósł do 1 309 mln zł, co okazało się znacznie powyżej oczekiwań analityków. Wzrosła też wartość kredytów, zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych. Bank zapowiada wypłatę dywidendy w okolicach 75% zysku jednostkowego. Akcje spółki rosną o niecały 1%. Centurion Robotics (CTF.PL) : Spółka zależna podpisała umowę, na mocy której została wyłącznym przedstawicielem Aeolus Robotics na rynek polski. Akcje spółki rosną o ponad 20%.

: Spółka zależna podpisała umowę, na mocy której została wyłącznym przedstawicielem Aeolus Robotics na rynek polski. Akcje spółki rosną o ponad 20%. Columbus Energy (CLC.PL) : Spółka sprzedała swoje udziały w przedsiębiorstwach w Czechach i na Słowacji, jak deklarują przedstawiciele spółki, w wyniku rewizji strategii.

: Spółka sprzedała swoje udziały w przedsiębiorstwach w Czechach i na Słowacji, jak deklarują przedstawiciele spółki, w wyniku rewizji strategii. XTPL (XTP.PL): Spółka ogłosiła zamiar finansowania poprzez emisję nowych akcji w liczbie nie większej niż 300 000. Kurs spada o ponad 7%.

