PULS GPW: WIG20 testuje 2650 pkt, Rainbow Tours zapowiada rekordową dywidendę

dzięki przejęciu Yodel, brytyjskiego giganta na rynku kurierskim, staje się trzecią największą niezależną spółką logistyczną w Wielkiej Brytanii. Przejęcie następuje po trwającej od października 2024 r. bliskiej współpracy między firmami, w ramach której Yodel oferowało dostawy z paczkomatów do domów. Zgodnie ze słowami prezesa Inpostu, przejęcie pozwala firmie osiągnąć wzrost skali operacji w Wielkiej Brytanii, który w normalnych warunkach zająłby firmie ok. 5 lat. Notowania spółki rosną dziś o ok. 4%.

Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB.PL)