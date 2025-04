PULS GPW: WIG20 wspina się ponad 2700 pkt, KGHM przewodzi wzrostom w głównym indeksie

wciąż planuje potencjalne przejęcia na rynku OZE. Wczoraj spółka poinformowała o przejęciu Radan Nordwind, spółki będącej właścicielem farmy wiatrowej Pelplin o łącznej mocy 83,2 MW zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego. Wciąż trwa proces uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, który ma zostać zakończony w 3Q25. Przejęcia pozostają zgodne ze strategią spółki, zakładającej osiągnięcie 4,9 GW mocy z OZE do 2035 r. W 2024 r. spółka posiadała 0,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej z OZE. Notowania spółki pozostają na podobnych poziomach co wczorajsza cena zamknięcia.

. W ramach projektu spółka będzie także rozwijać portfolio działań badawczych ukierunkowanych na nowe sposoby terapii w onkologii. Całkowita wartość projektu wynosi 13,17 mln zł, z czego rekomendowana wartość dofinansowania sięga 9,88 mln zł. Planowany okres realizacji to 18 miesięcy. Ryvu informowało o zgłoszeniu projektu do dofinansowania 7 lutego.

zaprezentował wstępne wyniki produkcyjno-sprzedażowe za marzec 2025 r. Spółka wyprodukowała 59,1 tys. ton miedzi, co oznacza -4% spadek w ujęciu r/r. W całym pierwszym kwartale wstępne dane wskazują na 6% spadek produkcji do 169,2 tys. ton. Jeszcze mocniejsze spadki odnotowano w produkcji srebra, która wyniosła w marcu 102,2 tony (-20% r/r). Spadki w produkcji miedzi wynikają przede wszystkim z planowanych remontów infrastruktury hutniczej, natomiast w przypadku metali szlachetnych spółka mierzy się z niższą dostępnością materiałów. Niższa produkcja w przypadku miedzi nie przyczyniła się do mniejszych wolumenów sprzedaży. KGHM w marcu szacuje sprzedaż na poziomie 65,1 tys. ton (+3% r/r). Notowania spółki rosną dziś o ponad 6%.

