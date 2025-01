Puls GPW: WIG20 zyskuje 0.6%. Ponad 5% wzrost akcji Dino Polska w centrum uwagi rynku

W20 zyskuje najmocniej spośród europejskich indeksów; Akcje Dino Polska (DNP.PL) zyskują ponad 5%, do wzrostu dołącza Pepco (PCO.PL) i Eurocash (EUR.PL)

zyskuje najmocniej spośród europejskich indeksów; Akcje Dino Polska zyskują ponad 5%, do wzrostu dołącza Pepco (PCO.PL) i Eurocash (EUR.PL) Pozytywne informacje z Jeronimo Martins (JMT.PT); spółka widzi wzrost porównywalnej sprzedaży w Biedronce

Tracą akcje Bumech i OT Logistics; 3% wzrostem wyróżnia się Synektik i Elektrotim, JSW kontynuuje wspinaczkę

Rynki przygotowują się do publikacji danych CPI z USA (14:30), które prawdopodobnie wprowadzą zmienność na polski parkiet

Akcje na polskim rynku dziś przeważnie zyskują, a Dino Polska rozpędza wzrosty benchmarku WIG20, który przed publikacją CPI z USA jest najmocniejszym indeksem w Europie. Sektorowo wzrost Dino sprawia, że najlepiej radzi sobie branża detaliczna.

W20 (interwał H1, D1)

Na interwale godzinowym widzimy, że W20 notowany jest w potencjalnej formacji flagi, z której wybicie górą mogłoby zostać potwierdzone po wzroście powyżej 2280 punktów.

Źródło: xStation5

Patrząc na interwał dzienny, wciąż dominują sprzedający, a W20 notowany jest poniżej EMA200, gdzie kluczowy opór przebiega w okolicach 2320 punktów.

Źródło: xStation5

Dino Polska, Pepco i KRUK przewodzą dziś wzrostom w Polsce; walory Santandera, PKO i CD Projekt tracą. Źródło: Bloomberg Finance L.P

Dobra konsumpcyjne przewodzą dziś wzrostom wśród polskich spółek. Źródło: Bloomberg Finance L.P

Akcje Dino Polska na fali

Walory Dino testują dziś 23.6 zniesienie Fibonacciego impulsu wzrostowego z 2022 roku i z przytupem wracają do wzrostowego trendu. Spółce w skali makro sprzyja wzrost płacy minimalnej w Polsce i utrzymująca się pozytywna dynamika wzrostu wynagrodzeń. Akcje notowane są już blisko 10% powyżej EMA200 (czerwona linia); kluczowy opór to lokalne szczyty z 2023 roku, przy 480 PLN za walor. Wolumen handlowy Dino jest dziś 15-krotnie wyższy, od 20-dniowej średniej. W listopadzie poprawa marż w raporcie została przez rynek odebrana jako oznaka 'złagodzenia' wojny cenowej. Udział Goldman Sachs w akcjonariacie Dino to obecnie 3.3%. Zyskuje dziś szerszy, europejski sektor spożywczy; prawie 2% zyskują m.in. akcje Jeronimo Martins (JMT.PT).

Jeronimo Martins przekazał, że sprzedaż w tych samych sklepach w Polsce powróciła do wzrostowej dynamiki w IV kw.

ożywienia po trudnym roku.

Biedronka otworzyła nieco więcej sklepów, niż wcześniej zakładano, a dynamika wolumenów w Polsce poprawiła się kw/kw.

Jeronimo Martins nadal spodziewa się dość ostrożnej konsumpcji i presji rynkowej, ale komunikat otwiera przestrzeń dla poprawy otoczenia w 2 poł. 2025 roku

Rynek uznał korzystne informacje z Biedronki za zdecydowanie pozytywny sygnał dla notowań Dino Polska.

Źródło: xStation5