PULS GPW: Wyniki i dane wspieraja wyceny

Piątkowa sesja na GPW otwiera się wzrostami, wspierana sentymentem zza granicy, dobrymi wynikami spółek oraz danymi makroekonomicznymi. W okolicach południa kontrakty na WIG20 notują wzrost o ok. 0,4%.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał się pod ustawą podnoszącą podatek korporacyjny dla Banków. Prezydent podzielił zdanie premiera i sejmu o konieczności bardziej miarodajnego opodatkowania zysków banków, co ma wspierać m.in bezprecedensowy program ekspansji sił zbrojnych RP. Polskie banki mają chwilę obecną jedne z najwyższych marż oraz oprocentowań kredytów w Uni Europejskiej, pozostaje obserwować strategię adaptacji spółek do nowych warunków. Skutek dla działalności banków i szerszej gospodarki wciąż pozostaje w sferze domysłów analityków, jednak taki krok jednak w długim terminie może obniżyć zaufanie inwestorów do banków i spółek skarbu państwa.

Dane makroekonomiczne:

Inwestorzy na Polskim parkiecie otrzymali szereg mniej i bardziej istotnych danych z gospodarki do zdyskontowania.

Inflacja CPI: Odczyt inflacji konsumenckiej znów spadł. Roczny wzrost cen osiągnął poziom 2,4%, co jest poziomem niewidzianym od kwietnia 2024 roku. Biorąc pod uwagę, że spadek w roku 2024 był w istotnym stopniu powiązany z efektem skrajnie wysokiej bazy — obecny spadek można odczytywać jako bardziej fundamentalnych i trwały. Jest to szczególnie ważne w kontekście trwającego cyklu obniżek stóp procentowych.

Instytut “BIEC” opublikował swoje wskaźniki rynku pracy oraz wyprzedzający koniunkturę (WRP i WWK). Wskaźnik rynku pracy spadł do 72.9, co oznacza niewielką poprawę kondycji rynku pracy i stabilizacje stopy bezrobocia na obecnym poziomie. Wskaźnik pozostaje jednak w długoterminowym trendzie wzrostowym, od roku 2022. Jednocześnie wskaźnik koniunktury wykazał kolejny wzrost i osiągnął już 170.6, co jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Analitycy biura spodziewają się wyraźnego ożywienia się Polskiej gospodarki w przyszłym roku.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs na wykresie skutecznie obronił wsparcie na poziomie 2900, wspierany przez EMA100 oraz z sukcesem wyszedł powyżej średnią EMA50 i poziom FIBO 50. Obecnie kupujący walczą o powrót powyżej poprzedniej linii trendu (czerwona). Przeszkadzać im w tym może poziom FIBO 38.2, który będzie stanowił opór oraz rosnący poziom RSI (14). Trwały powrót nad linie trendu i powyżej psychologicznego poziomu 3000 może otworzyć kupującym drogę do kolejnego szczytu. Słabość kupujących może natomiast zepchnąć kurs z powrotem w okolice ok. 2950.



Wiadomości ze spółek

Energa (ENG.PL)/Orlen (PLN.PL) — Podejrzenia wielu inwestorów i analityków okazały się słuszne. Nieuzasadniony czynnikami fundamentalnymi wystrzał cen akcji spółki Energa okazał się przypadkiem tz. “Insider Tradingu”. Kurs akcji spółki wzrósł o prawie 25% między 7 a 12 listopada. Jak zostało ujawnione, Orlen ma zamiar przejąć 100% udziałów w spółce, z premium wobec wcześniejszej wyceny. UKNF komentuje, że szereg osób została już zidentyfikowana jako podejrzani i odbywa się przeciwko nim śledztwo.

JSW (JSW.PL) - Spółka zajmująca się wydobyciem węgla zdecydowała się wpłacić nagrody (tz. Barbarka) dla górników wynoszące 30% ich regularnej wysokości. Kurs akcji traci ok. 1%.

CCC (CCC.PL) - Grupa odzieżowa opublikowała wyniki. Zysk netto za kwartał spadł do 118 mld złotych wobec 155 mld rok temu. Przychody wzrosły do 2,97 mld z 2,77 mld. EBITDA kształtuje się na poziomie 404,9 mld. Prezes Dariusz Miłek informuje, że “w ostatnich dniach” spółka notuje “dwucyfrowy” wzrost sprzedaży. Cena akcji rośnie o 2,8%.

Mirbud (MRB.PL) - Spółka budowlana opublikowała wyniki za Q3, zysk netto na poziomie grupy wyniósł 50,23 mld złotych wobec 64,5 mld rok wcześniej. Przychód ze sprzedaży spadł do 1948,8 mld wobec 2355,9 rok wcześniej. Akcje spółki rosną o ok. 1%.

Vigo Photonics (VGO.PL) - Producent instrumentów optycznych pochwalił się wzrostem backlogu zamówień do 50 mln złotych, stanowi to wzrost rok do roku o 46%. Przychody wzrosły o 21% do 65,6 mln złotych, wynik netto wzrósł do -1,8 mln złotych wobec poprzednich -5,1 mln złotych. Cena spółki rośnie o ok. 0,8%.



