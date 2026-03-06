Puls GPW: Wyprzedaż na koniec tygodnia

Na koniec tygodnia parkietowi towarzyszy negatywny sentyment, a wszystkie główne indeksy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notują spadki. Na godzinę 13:15 szeroki WIG obniża się o 1,2%, WIG20 traci prawie 1,4%, mWIG40 spada o około 1,6%, a sWIG80 o 0,6%. Takie notowania odzwierciedlają ostrożność inwestorów w obliczu niepewności geopolitycznej i globalnych sygnałów z rynku surowców. Brak wyraźnych impulsów popytowych sprawia, że przewagę zyskuje strona podażowa, co widać w szerokim spektrum spółek, zarówno dużych, jak i średnich i małych. Inwestorzy wydają się przyjmować postawę defensywną, ograniczając ekspozycję na bardziej ryzykowne segmenty rynku i koncentrując się na spółkach o stabilnych fundamentach.

Z perspektywy fundamentów istotnym wsparciem dla rynku pozostaje napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Polska oczekuje kolejnej płatności z KPO w maju, a łączna wartość środków, które mają trafić do kraju w 2026 roku, może wynieść ponad 100 mld zł. Takie finansowanie ma znaczący potencjał stymulowania gospodarki poprzez inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację oraz projekty prywatne i publiczne. Z perspektywy rynków kapitałowych, stabilny dopływ środków unijnych może wspierać wyceny spółek w sektorach korzystających z finansowania publicznego i w dłuższym horyzoncie przeciwdziałać nadmiernej zmienności.

Równocześnie w przestrzeni politycznej trwa debata wokół inicjatywy „SAFE 0 proc.”, przedstawionej przez prezydenta i szefa NBP jako alternatywa dla unijnego mechanizmu SAFE. Program ten ma zapewnić środki na wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego państwa bez naliczania odsetek. Premier oczekuje przedstawienia szczegółów koncepcji i deklaruje gotowość przekształcenia jej w projekt ustawy, podkreślając konieczność jak najszybszego wdrożenia programu unijnego SAFE jako źródła finansowania priorytetów bezpieczeństwa i strategicznych inwestycji przemysłowych. Takie działania mogą w dłuższym horyzoncie stanowić czynnik stabilizujący dla rynków finansowych, zapewniając perspektywę przewidywalności w kluczowych sektorach gospodarki.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na WIG20(W20) dzisiaj znajdują się pod wyraźną presją. Inwestorzy wykazują ostrożność i unikają otwierania wielu pozycji, obawiając się, że w nadchodzący weekend może dojść do intensyfikacji działań na Bliskim Wschodzie. Taka postawa przekłada się na spadki i zwiększoną zmienność na warszawskim parkiecie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Orlen zapewnia, że ma zabezpieczone dostawy surowca do swoich rafinerii niezależnie od sytuacji na Bliskim Wschodzie i że zakłady pracują normalnie, dostarczając paliwa na rynek polski. Firma podkreśla, że mimo presji wysokich cen surowców na światowych rynkach stabilizuje krajowe ceny paliw „na tyle, na ile to możliwe”.

Spółka Tauron dołączy do indeksu WIG20, zastępując w nim Orange Polska od sesji 20 marca 2026 roku. Zmiana ta wynika z corocznej rewizji składów indeksów giełdowych, mającej na celu lepsze odzwierciedlenie kapitalizacji i płynności spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

PGE sygnalizuje konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na około 12,05 mld zł, odpowiadającej transzom wypłaconym do końca 2025 roku

Spółka PolTREG pozytywnie ocenia wyniki wstępnych badań na zwierzętach swojej terapii agTregs/PTG‑020, opracowanej w celu leczenia cukrzycy typu 1.