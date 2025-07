PULS GPW: Wyraźne przeceny na warszawskim parkiecie

traci dziś ok. 2,8%. Zgodnie z wypowiedzią prawnika Zygmunta Solorza, polski biznesmen zaniepokojony jest trwającym spadkowym trendem na notowaniach spółki. Wobec osób odpowiedzialnych za tę sytuację mają być podjęte kroki prawne. Według rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie wszczęte zostało śledztwo w sprawie procesu sukcesji praw majątkowych fundacji Solorza. Przedłużający się konflikt między głównymi akcjonariuszami doprowadza do kontynuacji mocnego ruchu spadkowego na akcjach spółki. Od szczytów z maja notowania są już prawie na 20% niższych poziomach.

PGE (PGE.PL)