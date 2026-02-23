PULS GPW: Wzrostowy początek tygodnia

Rynek Europejski na początku poniedziałkowej sesji wciąż próbuje wycenić zawirowania wokół dynamicznie zmieniającej się sytuacji handlu z USA. Większość parkietów w Europie rozpoczyna sesję w negatywnych nastrojach, jednak WIG20 wyłamuje się z tej tendencji. Kontrakty na główny indeks GPW rosną o ponad 1%.
Dane Makroekonomiczne:
Opublikowano dane o sprzedaży detaliczniej w Polsce za miesiąc styczeń. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła znacznie powyżej oczekiwań, osiągając wzrost na poziomie 3,9% wobec oczekiwanych 2,6%.
Sprzedaż miesięcznie spadła o 17,9% co jest pokłosiem dużej sezonowości związanej z okresem Bożego Narodzenia, spadek ten jest zbliżony do odczytów z analogicznych okresów za lata poprzednie.
W20 (D1)
Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Grupa Azoty (ATT.PL): Spółka miała zaproponować spłatę 17% swoich wierzytelności, których całkowita kwota stanowi 6 miliardów złotych. Akcje spółki rosną o 3%.
- ASBIS (ASB.PL): Dystrybutor produktów IT pozytywnie zaskoczył swoim raportem przychodów. Styczeń przynieść miał 379 milionów USD zysku co stanowi kwotę o 78% wyższą w ujęciu rok do roku. Akcje spółki rosną o 7%.
- Europejskie Centrum Odszkodowań (EUC.PL): Rada nadzorcza spółki złożyła oświadczenia o rezygnacji. Spółka traci ponad 8%.
- PolTREG (PTG.PL): Spółka chce dokonać emisji akcji o wartości 30 milionów złotych w celu rozwoju jednej ze swoich terapii. Kurs akcji spada o 5%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.