czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
11:17 · 23 lutego 2026

PULS GPW: Wzrostowy początek tygodnia

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację

Rynek Europejski na początku poniedziałkowej sesji wciąż próbuje wycenić zawirowania wokół dynamicznie zmieniającej się sytuacji handlu z USA. Większość parkietów w Europie rozpoczyna sesję w negatywnych nastrojach, jednak WIG20 wyłamuje się z tej tendencji. Kontrakty na główny indeks GPW rosną o ponad 1%. 

Dane Makroekonomiczne: 

Opublikowano dane o sprzedaży detaliczniej w Polsce za miesiąc styczeń. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła znacznie powyżej oczekiwań, osiągając wzrost na poziomie 3,9% wobec oczekiwanych 2,6%. 
Sprzedaż miesięcznie spadła o 17,9% co jest pokłosiem dużej sezonowości związanej z okresem Bożego Narodzenia, spadek ten jest zbliżony do odczytów z analogicznych okresów za lata poprzednie. 

W20 (D1)

 

Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: 

  • Grupa Azoty (ATT.PL): Spółka miała zaproponować spłatę 17% swoich wierzytelności, których całkowita kwota stanowi 6 miliardów złotych. Akcje spółki rosną o 3%. 
  • ASBIS (ASB.PL): Dystrybutor produktów IT pozytywnie zaskoczył swoim raportem przychodów. Styczeń przynieść miał 379 milionów USD zysku co stanowi kwotę o 78% wyższą w ujęciu rok do roku. Akcje spółki rosną o 7%.
  • Europejskie Centrum Odszkodowań (EUC.PL): Rada nadzorcza spółki złożyła oświadczenia o rezygnacji. Spółka traci ponad 8%. 
  • PolTREG (PTG.PL): Spółka chce dokonać emisji akcji o wartości 30 milionów złotych w celu rozwoju jednej ze swoich terapii. Kurs akcji spada o 5%. 
     

 

25 lutego 2026, 16:58

Komentarz giełdowy: Odwrócona bańka dot-com
25 lutego 2026, 16:02

US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed wynikami Nvidii
25 lutego 2026, 11:11

PULS GPW: Umiarkowane wzrosty po kumulacji wyników spółek
25 lutego 2026, 09:41

Wykres dnia: US100 rośnie w dniu publikacji raportu Nvidia 📈

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację