PULS GPW: Wzrostowy początek tygodnia

Rynek Europejski na początku poniedziałkowej sesji wciąż próbuje wycenić zawirowania wokół dynamicznie zmieniającej się sytuacji handlu z USA. Większość parkietów w Europie rozpoczyna sesję w negatywnych nastrojach, jednak WIG20 wyłamuje się z tej tendencji. Kontrakty na główny indeks GPW rosną o ponad 1%.

Dane Makroekonomiczne:

Opublikowano dane o sprzedaży detaliczniej w Polsce za miesiąc styczeń. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła znacznie powyżej oczekiwań, osiągając wzrost na poziomie 3,9% wobec oczekiwanych 2,6%.

Sprzedaż miesięcznie spadła o 17,9% co jest pokłosiem dużej sezonowości związanej z okresem Bożego Narodzenia, spadek ten jest zbliżony do odczytów z analogicznych okresów za lata poprzednie.

W20 (D1)

Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: