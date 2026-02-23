USDIDX: dolar rozpoczyna tydzień pod presją zawirowań handlowych 📄

Dolar amerykański rozpoczął tydzień pod presją po tym, jak Sąd Najwyższy USA unieważnił znaczną część systemu ceł wprowadzonego przez byłego prezydenta Donalda Trumpa w oparciu o nadzwyczajne uprawnienia. Początkowo orzeczenie zostało odebrane jako pozytywne dla globalnego wzrostu — ponieważ ogranicza jednostronne działania handlowe USA — jednak Trump szybko odpowiedział, ogłaszając nową, jednolitą globalną stawkę celną w wysokości 15%, opartą na innej podstawie prawnej. Przekaz dla rynków był jasny: narzędzia prawne mogą się zmieniać, ale kierunek polityki pozostaje ten sam.

Technicznie indeks dolara (DXY) próbuje się stabilizować po przetestowaniu rejonu 96 pkt, jednak pozostaje w szerszej konsolidacji.

Połączenie niepewności prawnej i kontynuacji restrykcyjnej polityki handlowej wywołało szeroką wyprzedaż dolara. Inwestorzy zaczęli ponownie oceniać siłę przetargową USA w handlu, implikacje fiskalne oraz ryzyko długotrwałych sporów prawnych dotyczących ewentualnych zwrotów ceł. Przy zamkniętych rynkach w Japonii i Chinach ograniczona płynność dodatkowo wzmocniła ruchy na FX — EURUSD zyskuje prawie 0,30% do 1,1830, a USDJPY traci 0,25% do 154,5580. Reakcja rynku odzwierciedla nie tylko nagłówki handlowe, ale również ponowny dyskomfort związany z nieprzewidywalnością amerykańskiej polityki.

Jednocześnie aktywa bezpiecznej przystani zyskały, a ryzykowne segmenty rynku znalazły się pod presją. Złoto wzrosło do najwyższego poziomu od trzech tygodni, ropa spadła z powodu obaw o popyt mimo wznowienia rozmów USA–Iran, a rynek kryptowalut doświadczył silnych likwidacji pozycji.