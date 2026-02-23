USDIDX: dolar rozpoczyna tydzień pod presją zawirowań handlowych 📄

- Orzeczenie Sądu Najwyższego ograniczające możliwość jednostronnego nakładania ceł przez administrację
- Natychmiastowe ogłoszenie przez Trumpa nowej, 15% globalnej taryfy
- Niepewność wokół zwrotów ceł i potencjalnych sporów prawnych
- Postrzegane wsparcie dla wzrostu poza USA
- Utrzymująca się niepewność fiskalna i polityczna w Stanach Zjednoczonych
- Niska płynność w Azji wzmacniająca ruchy walutowe
- Orzeczenie Sądu Najwyższego ograniczające możliwość jednostronnego nakładania ceł przez administrację
- Natychmiastowe ogłoszenie przez Trumpa nowej, 15% globalnej taryfy
- Niepewność wokół zwrotów ceł i potencjalnych sporów prawnych
- Postrzegane wsparcie dla wzrostu poza USA
- Utrzymująca się niepewność fiskalna i polityczna w Stanach Zjednoczonych
- Niska płynność w Azji wzmacniająca ruchy walutowe
Dolar amerykański rozpoczął tydzień pod presją po tym, jak Sąd Najwyższy USA unieważnił znaczną część systemu ceł wprowadzonego przez byłego prezydenta Donalda Trumpa w oparciu o nadzwyczajne uprawnienia. Początkowo orzeczenie zostało odebrane jako pozytywne dla globalnego wzrostu — ponieważ ogranicza jednostronne działania handlowe USA — jednak Trump szybko odpowiedział, ogłaszając nową, jednolitą globalną stawkę celną w wysokości 15%, opartą na innej podstawie prawnej. Przekaz dla rynków był jasny: narzędzia prawne mogą się zmieniać, ale kierunek polityki pozostaje ten sam.
Technicznie indeks dolara (DXY) próbuje się stabilizować po przetestowaniu rejonu 96 pkt, jednak pozostaje w szerszej konsolidacji.
Połączenie niepewności prawnej i kontynuacji restrykcyjnej polityki handlowej wywołało szeroką wyprzedaż dolara. Inwestorzy zaczęli ponownie oceniać siłę przetargową USA w handlu, implikacje fiskalne oraz ryzyko długotrwałych sporów prawnych dotyczących ewentualnych zwrotów ceł. Przy zamkniętych rynkach w Japonii i Chinach ograniczona płynność dodatkowo wzmocniła ruchy na FX — EURUSD zyskuje prawie 0,30% do 1,1830, a USDJPY traci 0,25% do 154,5580. Reakcja rynku odzwierciedla nie tylko nagłówki handlowe, ale również ponowny dyskomfort związany z nieprzewidywalnością amerykańskiej polityki.
Jednocześnie aktywa bezpiecznej przystani zyskały, a ryzykowne segmenty rynku znalazły się pod presją. Złoto wzrosło do najwyższego poziomu od trzech tygodni, ropa spadła z powodu obaw o popyt mimo wznowienia rozmów USA–Iran, a rynek kryptowalut doświadczył silnych likwidacji pozycji.
PULS GPW: Umiarkowane wzrosty po kumulacji wyników spółek
Wykres dnia: US100 rośnie w dniu publikacji raportu Nvidia 📈
Kalendarz ekonomiczny: Wyniki Nvidia w centrum uwagi Wall Street
Podsumowanie Dnia: Technologia napędza Wall Street, a Teheran szuka rozejmu
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.