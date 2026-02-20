Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.02.2026)

Narastające napięcia geopolityczne ponownie stały się jednym z dominujących czynników kształtujących wyceny na rynkach globalnych. Ostatnie rozmowy w Genewie przyniosły jedynie ograniczony postęp w sprawie irańskiego programu nuklearnego, a Waszyngton — według doniesień — wyznaczył 10–15-dniowy termin na przełom. Rynki coraz wyraźniej wyceniają niezerowe prawdopodobieństwo działań militarnych. Stany Zjednoczone zgromadziły w regionie największą liczbę sił powietrznych od 2003 roku, podczas gdy Teheran umocnił strategiczne obiekty i zaostrzył retorykę. Mimo to wojna na Ukrainie oraz relacje handlowe USA–Chiny nadal pozostaje w tle. W tym otoczeniu - przy jednocześnie napiętym kalendarzu wystąpień członków FOMC i kluczowych danych o inflacji PCE w czwartek - szczególną uwagę należy zwrócić na OIL WTI, US100 oraz GOLD.

OIL WTI

WTI zawiera w cenach rosnącą premię za ryzyko geopolityczne. Inwestorzy starają się wycenić ryzyko wzrostowe związane z potencjalnymi zakłóceniami podaży. Iran produkuje około 3–4 mln baryłek dziennie, a przez Cieśninę Ormuz — kluczowe wąskie gardło — przepływa 20–25% globalnego handlu ropą. Nawet ograniczone, precyzyjne uderzenie w infrastrukturę wojskową mogłoby wywołać groźby odwetu wobec szlaków żeglugowych i obiektów energetycznych w regionie, zwiększając zmienność na całym rynku energii. Bazowy scenariusz rynkowy zakłada obecnie ograniczoną operację mającą skłonić Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. W takim przypadku ropa mogłaby utrzymać umiarkowaną premię za ryzyko. Jeśli jednak eskalacja wymknęłaby się spod kontroli — szczególnie w razie zakłóceń w Cieśninie Ormuz lub Kanale Sueskim — wzrosty mogłyby szybko przyspieszyć.

US100

US100 znajduje się na przecięciu ryzyka geopolitycznego i niejednoznacznych perspektyw polityki monetarnej. Wzrost napięć na Bliskim Wschodzie generuje klasyczny impuls risk-off, który szczególnie dotyka aktywa wzrostowe i wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Jednocześnie wyższe ceny ropy komplikują obraz inflacyjny, potencjalnie wzmacniając narrację Fed o „wyższych stopach na dłużej”, w momencie gdy rynek liczył na potwierdzenie dezinflacyjnego trendu po ostatnich danych CPI. Seria wystąpień członków FOMC, zwieńczona czwartkowymi danymi PCE i piątkowymi PPI, może zwiększać zmienność na kontraktach. Jeśli decydenci podkreślą bardziej zachowawczą pozycję, US100 może znaleźć się pod presją. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatni okres konsolidacji, co wskazuje na wyczerpanie ostatni katalizatorów wzrostu.

GOLD

Złoto ponownie umocniło swoją rolę jako główne zabezpieczenie przed ryzykiem i powróciło w okolice 5000 USD. W obecnym momencie notowania wydają się być w trybie oczekiwania na kolejny katalizator po uspokojeniu ostateniej drastycznej wyprzedaży. Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie powrócą na pierwsze strony gazet to uwaga globalnego kapitału może ponownie zostać skierowana na bezpieczne aktywa. Z kolei realny postęp dyplomatyczny lub ograniczona operacja wojskowa bez szerszych konsekwencji mogłaby ograniczyć popyt.