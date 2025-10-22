Puls GPW: Wzrosty na krajowym podwórku. WIG20 prowadzi Orlen

Prognozy popytu firm na IV kwartał 2025 roku poprawiły się, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw nastawionych na rynek krajowy i producentów dóbr inwestycyjnych, co wskazuje na stopniowe i trwałe ożywienie gospodarczego klimatu oraz rosnącą rolę krajowego popytu i inwestycji jako motorów wzrostu.

Rosnąca konsumpcja może istotnie wspierać wzrost PKB w kolejnych kwartałach, zwłaszcza gdy inwestycje prywatne i eksport nadal borykają się z wyzwaniami globalnej sytuacji; jednocześnie NBP i RPP będą monitorować potencjalny wpływ na inflację.

We wrześniu 2025 roku sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 6,4% rok do roku, co świadczy o wyraźnym odbiciu konsumpcyjnym po okresie ostrożnych wydatków spowodowanych inflacją i niepewnością gospodarczą.

Najważniejsze wnioski

W środku tygodnia indeksy na warszawskim parkiecie rosną. Na godzinę 12:00 WIG20 zyskuje 0,5%, a wzrost ten jest napędzany przede wszystkim przez mocne wyniki akcji PKN Orlen, które osiągają najwyższe poziomy od listopada 2019 roku. Do wzrostów dołączają także CD Projekt oraz KGHM, które notują solidne zwyżki. Indeks mWIG40 umiarkowanie rośnie o około 0,2%, co wskazuje na rosnące zainteresowanie średnimi spółkami, natomiast sWIG80 odnotowuje wzrost około 0,3%, sygnalizując stopniowe ożywienie w segmencie małych firm. Ogólnie panuje pozytywny sentyment, a inwestorzy aktywnie zwiększają swoje zaangażowanie w polskie akcje. We wrześniu 2025 roku sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 6,4% w ujęciu rocznym, co jasno wskazuje na kontynuację konsumpcyjnego odbicia. Choć wynik ten był minimalnie poniżej prognoz analityków (oczekiwano 6,8%), to wciąż stanowi istotny sygnał, że polski konsument wraca do aktywności po dłuższym okresie ostrożnych decyzji zakupowych, spowodowanych m.in. wcześniejszymi napięciami inflacyjnymi oraz niepewnością gospodarczą. Z punktu widzenia polityki gospodarczej, te dane mają szczególne znaczenie. Rosnąca konsumpcja może w najbliższych kwartałach skutecznie wspierać wzrost PKB, szczególnie w sytuacji, gdy inwestycje prywatne i eksport pozostają pod presją globalnej niepewności. Z drugiej strony, Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej będą musiały uważnie śledzić, czy odbudowa popytu nie zacznie wywoływać ponownej presji inflacyjnej. Na obecnym etapie można jednak z ostrożnym optymizmem stwierdzić, że polska gospodarka powoli wraca na stabilniejsze tory, a konsumpcja wewnętrzna, która byłą przez długi czas gaszona wysokimi cenami i słabnącym realnym dochodem, ponownie staje się jednym z głównych motorów wzrostu. Ostatnie raporty NBP pokazują wyraźne ożywienie w prognozach popytu firm na IV kwartał 2025 roku, zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Najbardziej optymistyczne prognozy pochodzą od przedsiębiorstw koncentrujących się na rynku krajowym oraz mniej zaawansowanych eksporterów, co wskazuje na rosnące znaczenie krajowego popytu jako czynnika stabilizującego gospodarkę. Tymczasem nastroje wśród wyspecjalizowanych eksporterów nieco się pogorszyły, co może wynikać z utrzymującej się niepewności na rynkach zagranicznych. Szczególnie pozytywne perspektywy dotyczą sektora producentów dóbr inwestycyjnych, co może zapowiadać zwiększoną aktywność inwestycyjną w najbliższym czasie. Ogólnie rzecz biorąc, te dane potwierdzają powolne, lecz trwałe ożywienie koniunktury wśród przedsiębiorstw i podkreślają rosnącą rolę konsumpcji i inwestycji krajowych jako głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania indeksu WIG20 ponownie przekroczyły poziom 2900 punktów. Kupującym sprzyjają relatywnie dobre informacje płynące z gospodarki, które wspierają wybicie z bocznej konsolidacji, w której indeks znajdował się ostatnio. Najważniejsze wykładnicze średnie kroczące znajdują się poniżej aktualnego poziomu notowań, co dodatkowo wzmacnia siłę wzrostów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW.PL) nadal pozostają pod wyraźną presją, co jest wynikiem ostatnich informacji przekazanych przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Minister jasno wskazał, że obecnie nie ma szans na zwrot składki solidarnościowej w wysokości 1,6 miliarda złotych, którą spółka wpłaciła w latach 2023–2024. Ta decyzja dodatkowo komplikuje sytuację finansową JSW, która już zmaga się z rosnącymi kosztami operacyjnymi i problemami z płynnością. Takie okoliczności wpływają na ostrożność inwestorów, co przekłada się na utrzymującą się presję na notowania akcji spółki. W najbliższym czasie kluczowe będą działania restrukturyzacyjne oraz sposób zarządzania kosztami, które mogą wpłynąć na poprawę sentymentu wobec JSW. Akcje PKN Orlen(PKN.PL) podczas dzisiejszej sesji rosną o blisko trzy procent. Kurs spółki systematycznie pnie się w górę od połowy grudnia 2024 roku i niemal się podwoił. Aktualna cena wynosi około 94,3 złotych, co jest najwyższym poziomem od sześciu lat. Ostatni raz na takim poziomie akcje były notowane w listopadzie 2019 roku Bumech(BMC.PL) podpisał umowę na sprzedaż biomasy o łącznej wartości sięgającej do 159,4 mln zł netto. Umowa zakłada dostawę około 200 tysięcy ton biomasy.

