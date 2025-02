PULS GPW: Zapowiedzi wysokich dywidend ze strony polskich blue chipów

PKN Orlen (PKN.PL)

opublikował dziś swoje wyniki za 4Q24. Spółka pokazała przychody na poziomie 77,17 mld zł (-31% r/r). Choć w ujęciu r/r przychody są znacznie niższe, tak warto pamiętać, że przychody w 4Q23 były jednorazowo rekordowe. Patrząc na trend spadkowy sprzedaży spółki, trwający od 3 kwartałów, przychody PKN Orlen w 4Q wyglądają solidnie. Do tego dochodzi poprawienie kluczowych marż, w szczególności marży operacyjnej, która wzrosła do 11,1%. Na uwagę zasługuje także świetny wynik netto, który powrócił do wartości powyżej 4,5 mld zł po raz pierwszy od 2Q23. Tym samym, dzięki świetnemu wynikowi netto Orlen podjął decyzję o zarekomendowaniu dywidendy w wysokości 6 zł na akcję (według obecnej polityki dywidendowej, dywidenda gwarantowana, czyli minimalna za 2024 r. wynosiła 4,5 zł). Tym samym przy obecnym kursie stopa dywidendy wynosi ok. 9,3%. W reakcji na te doniesienia kurs spółki rośnie dziś prawie o 3%.