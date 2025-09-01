Czy czipy od Alibaby zagrożą NVIDII?

Akcje Alibaby na giełdzie w Hongkongu wzrosły dziś o ponad 15%, co jest ich największym jednodniowym skokiem od marca tego roku. Dynamiczna zwyżka to przede wszystkim reakcja rynku na strategiczny ruch spółki, którym jest wejście w sektor projektowania i produkcji własnych chipów AI. Informacja ta zbiegła się w czasie z publikacją wyników kwartalnych, jednak to właśnie ekspansja na rynek półprzewodników została przez inwestorów odebrana jako potencjalny game changer dla długoterminowego rozwoju Alibaby.

Firma zaprezentowała własny chip przeznaczony do zadań związanych ze sztuczną inteligencją, który został już fizycznie wyprodukowany w jednej z lokalnych chińskich fabryk. To oznacza, że Alibaba nie tylko rozszerza działalność technologiczną poza tradycyjne e-commerce i usługi chmurowe, ale również aktywnie dołącza do wyścigu o niezależność od zachodnich dostawców, z NVIDIĄ na czele. Nowy chip Alibaby, choć na razie służy głównie do obsługi gotowych modeli sztucznej inteligencji, został zaprojektowany tak, by współpracował z popularnym oprogramowaniem używanym do tej pory z układami NVIDII. Dzięki temu jego zastosowanie w praktyce może być dużo łatwiejsze i mniej kosztowne.

Rynek interpretuje ten ruch jako wyraźny sygnał, że Alibaba zamierza nie tylko korzystać z AI jako narzędzia biznesowego, ale również budować własne zaplecze technologiczne w obszarze hardware’u. To wpisuje się w szerszy trend w Chinach, gdzie coraz więcej firm stara się stworzyć alternatywę dla amerykańskich rozwiązań, w odpowiedzi na trwające ograniczenia eksportowe.

Chińskie chipy wciąż napotykają na pewne wyzwania, takie jak niższa wydajność, problemy ze stabilnością oraz ograniczenia technologiczne w produkcji. Mimo tych trudności rozpoczęcie produkcji przez Alibabę stanowi istotny krok w kierunku budowy długoterminowej niezależności technologicznej. Rządowe wsparcie (m.in. fundusz o wartości 8,4 mld USD na rozwój AI i półprzewodników) dodatkowo wzmacnia fundamenty pod ten kierunek rozwoju.

Z punktu widzenia inwestorów, wejście Alibaby na rynek chipów jest nie tylko odpowiedzią na globalne napięcia w sektorze technologicznym, ale również sygnałem, że spółka nie zamierza ograniczać się do software’u i usług chmurowych, a chce mieć kontrolę nad całym ekosystemem AI, od sprzętu po oprogramowanie. Dzisiejszy skok notowań potwierdza, że rynek tę ambicję docenił.