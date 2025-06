PULS GPW: Zawieszenie sentymentu na polskim rynku, PGE kontynuuje odbicie po przecenach wywołanych publikacją strategii

JSW (JSW.PL)

poinformowało o odmowie ministra klimatu i środowiska wszczęcia postępowania o stwierdzenie nadpłaty składki solidarnościowej. Spółka w 2022 r. zapłaciła składkę wynoszącą 1,6 mld zł, a w kwietniu tego roku złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot środków. W uzasadnieniu decyzji MKiŚ wskazał brak kompetencji do oceny zgodności ustawy (w związku z którą składka została zapłacona) z Konstytucją RP. Spółce przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i JSW zapowiada skorzystanie z tej opcji. Notowania spółki tracą dziś ok. 1%.