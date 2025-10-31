Poranna odprawa (31.10.2025)

- Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami Nasdaq (-1,57%) i S&P 500 (-1%), ale po sesji mocno wzrosły akcje Apple (+5%) i Amazon (+11%) dzięki lepszym od oczekiwań wynikom kwartalnym.
- Wczorajsza sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się spadkami. Nasdaq stracił 1,57%, a S&P 500 spadł o 1,0%, co odzwierciedlało niespełniające oczekiwań wyniki niektórych dużych firm i obawy inwestorów związane z nadejściem nowego miesiąca i potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki. Jednak po sesji kursy akcji Apple i Amazon znacznie wzrosły. Apple +5%, Amazon +11%, dzięki lepszym od oczekiwań wynikom kwartalnym, co daje nadzieję na poprawę nastrojów w piątek.
-
Apple odnotował rekordowe przychody na poziomie 102,47 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 8% rok do roku, oraz zysk na akcję wynoszący 1,85 dolara. Wyniki napędzał silny popyt na serię iPhone 17 i rekordowa sprzedaż usług, które przyniosły 28,75 miliarda dolarów przychodów, rosnąc o 15%. Pomimo niewielkiego spowolnienia sprzedaży w Chinach, firma spodziewa się wzrostu przychodów w kwartale świątecznym o 10–12%, co może zapewnić jej najlepszy wynik w historii.
-
Amazon osiągnął przychody w wysokości 180,2 miliarda dolarów oraz zysk na akcję 1,95 dolara, przekraczając prognozy analityków. Głównym motorem wzrostu była chmura AWS, której przychody wzrosły o 20% do 33 miliardów dolarów, napędzane rosnącym popytem na usługi związane ze sztuczną inteligencją. Po publikacji wyników akcje spółki zyskały ponad 11%, a firma przewiduje dalszy wzrost przychodów w czwartym kwartale do poziomu 206–213 miliardów dolarów
-
EUR/USD kosztuje około 1,1568. Ogólnie USD umacniał się wobec głównych walut.
-
Oddział private credit BlackRock padł ofiarą domniemanego oszustwa na ponad 500 mln USD związanym z firmami telekomunikacyjnymi, które fałszowały zabezpieczenia pożyczek, co zwiększa obawy dotyczące rosnącego ryzyka i słabej przejrzystości w sektorze prywatnego kredytu.
-
Giełdy w Azji i Australii wykazują dziś różnorodne nastroje. Indeks Japonia Nikkei 225 zyskuje aż 1,7%. Natomiast w Hongkongu (Hang Seng) i Szanghaju (Shanghai Composite) notowane są spadki o 0,8% i 0,6% z powodu słabych wyników w sektorze przemysłowym w Chinach. Z kolei indeks Australia S&P/ASX 200 rośnie nieznacznie o 0,25%, co odzwierciedla bardziej stabilną sytuację gospodarczą i pozytywne nastawienie inwestorów.
-
Inflacja w Tokio przyspiesza do 2,8% r/r (prognoza 2,6%, poprzednio 2,5%), zwłaszcza pod wpływem wyższych cen żywności, w tym 38% wzrostu cen ryżu. Usługowy wskaźnik inflacji jest umiarkowany, 1,6%.
-
Te twarde dane z inflacji wzmacniają spekulacje na temat grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii, mimo ostrożności jego prezesa Uedy.
-
Produkcja przemysłowa w Japonii w wrześniu wzrosła o 2,2% m/m (prognoza 1,5%), sprzedaż detaliczna wzrosła 0,5% r/r, a stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie 2,6%, potwierdzając mocny rynek pracy.
-
Indeks PMI dla chińskiego przemysłu za październik spadł do 49,0 pkt, kontynuując osłabienie aktywności produkcyjnej (ponad 6 miesięcy poniżej 50), podczas gdy sektor usługowy nieznacznie wzrósł do 50,1 pkt.
-
W ramach działań polityki walutowej PBOC ustalił dzisiejszy kurs referencyjny juana na poziomie 7,0880 za dolara, co jest silniejsze od prognoz rynkowych, wspierając chińską walutę w obliczu napięć handlowych.
-
Australia i Nowa Zelandia: Produkcja prywatna i PPI w Australii wykazały umiarkowany wzrost, natomiast indeks zaufania konsumentów w Nowej Zelandii spadł do 92,4.
-
Złoto notuje delikatny spadek o około 0,3%, osiągając poziom około 4 008 USD za uncję, podczas gdy srebro nieznacznie rośnie o około 0,4%, handlując się w rejonie 49 USD za uncję.
-
Na rynku kryptowalut: Bitcoin kosztuje około 109 800 USD, a Ethereum około 3 850 USD. Rynek wykazał zwiększoną zmienność przy niepewności makroekonomicznej i decyzjach FED.
