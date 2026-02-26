Czy rekordowe wyniki Nvidia rozpędzą hossę na Wall Street?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Nasdaq 100 co prawda rósł w oczekiwaniu na raport Nvidii, ale nie zareagował na raport wielkim optymizmem. Od początku roku zyskał niespełna 0,5%, wobec 1,3% wzrostu S&P 500 i nieco ponad 2% zwyżki Dow Jones Industrial Average. Amerykańskie indeksy mają za sobą wyjątkowo „ospały” początek roku, w trakcie którego rynki europejskie i wschodzące zupełnie zdeklasowały konkurencję z Nowego Jorku. Nvidia przyzwyczaiła inwestorów do świetnych wyników i regularnego bicia rynkowych prognoz. To sprawia, że świetny kwartał spółki może i łagodzi obawy o dalsze losy „hossy AI”, ale sam w sobie nie stanowi już bardzo mocnego „zapalnika zakupowego”, który jest w stanie ruszyć Nasdaqiem o kilka procent w górę. Jeszcze kilka kwartałów temu było inaczej. Sama reakcja akcji Nvidia na wyniki była bardzo wyciszona. Na początku akcje rosły o blisko 4% w handlu po zamknięciu rynku, ale finalnie zamknęły się w after-market tylko nieznacznie wyżej.

Jutrzejszy spadek akcji Nvidia na otwarciu mógłby być sygnałem alarmowym, ale trudno wyobrazić sobie taki scenariusz po tak świetnym kwartale i tak optymistycznych prognozach na przyszłość. Wycena mnożnikowa Nvidii nieco łagodzi te obawy i nie wydaje się dużym problemem. Spółka wyceniana jest na poziomie niespełna 30-krotności oczekiwanych 12-miesięcznych zysków wobec średniej 24 dla spółek z Nasdaq 100, co przy tej skali wzrostu biznesu wydaje się raczej zostawiać potencjał do wzrostu, niż sygnalizować totalne przewartościowanie. Wydaje się, że spółki korzystające z infrastruktury AI nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i w dającej się przewidzieć przyszłości będą obserwowały bardzo wysokie zainteresowanie swoimi produktami. Nie byłoby jednak rozsądne zakładać, że aktualna dynamika wzrostu w tej branży może trwać latami – tym bardziej jeśli hyperscalerzy mieliby złapać zadyszkę spowodowaną rosnącymi wydatkami kapitałowymi, długiem czy innymi czynnikami zewnętrznymi, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Rynek upewnił się, że biznes Nvidii i spółek zwielokrotniających zyski na sprzedaży urządzeń dla AI kwitnie. Jednak równocześnie rosną obawy o to, co dzieje się pod powierzchnią - z tysiącami innych biznesów i perspektyw dla ich wzrostu. Pojawia się strach o to, w jakiej kondycji będzie szeroki rynek: czy tempo inwestycji w AI nie spowolni i czy sztuczna inteligencja nie zaburzy modeli biznesowych firm - także tych, notowanych na Wall Street. Jeśli naprawdę „kryzys” w jakiejkolwiek (niezależnej od „dawców infrastruktury”) formie miałby się wydarzyć, trudno oczekiwać, by półprzewodnikowa hossa trwała w nieskończoność. Jednak Nvidia zrobiła tym razem to, co do niej należy. Pokazała, że moment ten jeszcze nie nadszedł i nie oczekuje, by pojawił się w najbliższym czasie. Dobitnie potwierdza to oczekiwany wzrost przychodów rzędu 20% kwartał do kwartału. Takie rzeczy nie dzieją się na rynku, który ma zamiar zaraz wcisnąć pedał hamulca. Być może inwestorzy stali się ostatnio wręcz „zbyt ostrożni”, a spadki akcji spółek z branży oprogramowania w połączeniu z dość „konserwatywną” wyceną w dalszym ciągu 'wzrostowej' Nvidii położą fundament pod kolejny impuls technologicznej hossy.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB