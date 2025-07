RBNZ utrzymuje stopy, ale zapowiada możliwość dalszego luzowania ✂📣

OCR pozostaje na poziomie 3,25% ; decyzja jednogłośna mimo rozważania cięcia o 25 pb

Ścieżka inflacji - szczyt w okolicach 3% w połowie 2025, spadek do ~2% na początku 2026

Dalsze cięcia są prawdopodobne przy wygasającej inflacji – spotkanie w sierpniu będzie kluczowe

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) pozostawił swoją oficjalną stopę procentową (OCR) na poziomie 3,25%, kończąc tym samym serię sześciu kolejnych obniżek. Decydenci uznali, że wystarczająca ilość wolnych mocy produkcyjnych w kraju oraz słabnący globalny popyt pozwolą inflacji powrócić do docelowego poziomu 2% do początku 2026 roku – mimo że wskaźnik CPI może przez połowę 2025 roku balansować przy górnej granicy celu (1–3%). Wysokie ceny eksportowe oraz dotychczasowy impuls fiskalny wspierają stopniowe ożywienie, jednak niepewność związana z wojną handlową i wyższe rentowności obligacji długoterminowych za granicą ograniczają optymizm.

Komitet Polityki Monetarnej rozważał obniżkę o 25 pb, ale ostatecznie jednogłośnie zdecydował się zaczekać, argumentując to potrzebą zebrania kolejnych danych o aktywności gospodarczej, inflacji i rozwoju sytuacji taryfowej. Wydźwięk komunikatu był jednak gołębi: jeśli średnioterminowa presja inflacyjna będzie nadal malała zgodnie z projekcjami, dalsze luzowanie jest prawdopodobne, a kolejnym możliwym terminem decyzji jest publikacja MPS 20 sierpnia. Ponadto niemal połowa kredytów hipotecznych w Nowej Zelandii zostanie przewalutowana na niższe stopy procentowe w drugiej połowie 2025 roku, co może złagodzić warunki finansowe nawet bez natychmiastowej zmiany OCR.

Rynki potraktowały decyzję jako pauzę przed cięciem, co przełożyło się na wzrost oczekiwań względem stóp procentowych w Australii. Para AUDNZD wzrosła z około 1,086 do poziomu 1,089–1,090 – najwyższego od dwóch tygodni – w miarę jak inwestorzy wyceniają, że RBNZ może szybciej niż Bank Rezerw Australii przystąpić do dalszego luzowania. Różnice w polityce monetarnej, słabe dane z Chin i ponowne groźby taryfowe ze strony USA bardziej ciążą nowozelandzkiemu dolarowi (NZD) niż australijskiemu (AUD).