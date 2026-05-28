Orlen wszedł w 2026 rok z najmocniejszym kwartalnym wynikiem od trzech lat, wyraźnie przebijając oczekiwania rynku. Na rezultaty koncernu najmocniej wpłynął gwałtowny wzrost cen ropy po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie Cieśniny Ormuz, która odpowiada za znaczną część globalnego transportu surowca. W efekcie grupa nie tylko poprawiła rentowność segmentów paliwowych i energetycznych, ale także pokazała wyjątkowo silną pozycję finansową mimo bardzo niestabilnego otoczenia rynkowego. Co ważne, spółka notuje także wzrost marży pozapaliwowej, co powinno podobać się inwestorom.

Akcje Orlenu wzrosły o prawie 37% w tym roku oraz r/r o 86%, czyli lekko poniżej r/r dynamiki zysków na poziomie 94% r/r. Silna poprawa rentowności uzasadnia wzrost cen akcji w ostatnim czasie i jeśli cena ropy utrzyma się w pobliżu 100 USD w drugiej połowie roku, firma może mieć przed sobą rekordowy rok w historii.

Geopolityka i droższa ropa napędziły rekordowy kwartał Orlenu

Pierwszy kwartał 2026 r. pokazał, jak silnie wyniki Orlenu są powiązane z globalnym rynkiem surowcowym. Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie oraz blokada Cieśniny Ormuz wywołały gwałtowny wzrost cen ropy, a średnia cena baryłki Brent sięgnęła 81,1 USD wobec 75,7 USD rok wcześniej. W marcu rynek zaczął nawet wyceniać scenariusze wzrostu cen ropy w okolice 100 do 120 USD za baryłkę.

Dla Orlenu oznaczało to zdecydowaną poprawę rentowności. Koncern wypracował 14,1 mld zł skorygowanej EBITDA LIFO oraz 8,15 mld zł zysku netto, co jest najlepszym wynikiem od początku 2023 r. Szczególnie istotne jest jednak to, że rezultaty okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków. Rynek zakładał około 6 - 6,5 mld zł zysku netto, podczas gdy faktyczny wynik był nawet o jedną czwartą wyższy.

Silne otoczenie makroekonomiczne przełożyło się również na rekordowe ceny paliw w Polsce. Diesel chwilowo kosztował nawet 8 zł za litr, a benzyna Pb95 zbliżyła się do 7 zł. Rząd odpowiedział czasowym ograniczaniem cen oraz obniżkami podatków pośrednich, ale jednocześnie rozpoczęły się prace nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Na uwagę zasługuje także sytuacja bilansowa spółki. Orlen wygenerował 8,5 mld zł przepływów operacyjnych, utrzymując praktycznie zerowy wskaźnik długu netto do EBITDA. To stworzyło przestrzeń zarówno do rekordowej dywidendy, jak i dalszych inwestycji przekraczających 5 mld zł w samym kwartale.

Segmenty biznesowe pokazały siłę modelu biznesowego

Wyniki za pierwszy kwartał potwierdziły, że przewagą Orlenu pozostaje szeroka dywersyfikacja działalności. Najmocniej zarabiał segment Upstream & Supply, który wygenerował około 5 mld zł EBITDA, korzystając z wysokich cen surowców. Bardzo dobre rezultaty pokazał także segment Energy z wynikiem 4,7 mld zł EBITDA, wspierany wyższą produkcją energii i ciepła.

Dużą poprawę zanotował również segment Consumers & Products odpowiadający za sprzedaż paliw, gazu i energii klientom końcowym. EBITDA tej części biznesu wzrosła do 1,7 mld zł wobec 0,8 mld zł kwartał wcześniej. Koncern zwiększył sprzedaż paliw o 2 proc., gazu o 11 proc., a energii elektrycznej o 14 proc. W rafineriach grupa utrzymała bardzo wysoki przerób ropy na poziomie 9,4 mln ton. Jednocześnie petrochemia nadal pozostawała pod presją słabszego otoczenia rynkowego, co pokazuje, że nie wszystkie obszary biznesu korzystają jednakowo na wzroście cen surowców.

Ciekawym elementem raportu była także zmiana sposobu raportowania marży rafineryjnej. Orlen zastąpił dotychczasową modelową marżę rafineryjną nowym wskaźnikiem CEE, który według spółki lepiej odzwierciedla realne warunki rynkowe po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Nowa metodologia znacząco obniżyła historyczne poziomy raportowanych marż, co można interpretować jako próbę bardziej konserwatywnego i realistycznego prezentowania rentowności segmentu rafineryjnego.

Orlen zwiększa sprzedaż i inwestycje mimo presji W nowych danych widać przede wszystkim coś więcej niż tylko efekt drogiej ropy, bo Orlen pokazał wzrost wyników wspierany również realnym zwiększeniem sprzedaży w niemal wszystkich kluczowych obszarach działalności ... Od paliw i gazu po nawozy oraz energię elektryczną. To istotne, bo sugeruje, że poprawa rezultatów nie wynikała wyłącznie z jednorazowego szoku cenowego na rynku surowców. Szczególnie mocno rosły marże na produktach rafineryjnych. Notowania oleju napędowego były wyższe o 25% r/r, paliwa lotniczego Jet o 40%., a lekkiego oleju opałowego o 21%. To bardzo korzystne otoczenie dla segmentu downstream, który korzystał zarówno z wyższych cen, jak i większych wolumenów sprzedaży. Warto też zwrócić uwagę na strukturę wzrostu sprzedaży. Orlen zwiększył sprzedaż LPG o 35% r/r, nawozów o 17%., PCW o 38%., a PTA o 33%. To pokazuje, że poprawa koniunktury objęła nie tylko klasyczny biznes paliwowy, ale również petrochemię i segment przemysłowy, który jeszcze w poprzednich kwartałach pozostawał pod presją słabego popytu w Europie. Na uwagę zasługuje również spadek kosztów operacyjnych. Łączne koszty zmniejszyły się o 2,6 mld zł rdr, głównie dzięki niższym kosztom zakupu gazu ziemnego i ropy. W efekcie koncern poprawiał rentowność nie tylko dzięki wyższym cenom produktów - także poprzez bardziej korzystną strukturę kosztową.

Akcje Orlenu (PKN.PL)

Walory Orlenu w ostatnich tygodniach odnotowały niewielkie ochłodzenie nastrojów, ale świetne wyniki prawdopodobnie uzasadnią wzrosty do rekordowych poziomów po starcie dzisiejszej sesji giełdowej w Polsce. Z drugiej strony ceny ropy nieco spadły w II kwartale roku, ale wydaje się, że tak świetny wynik będzie trudny, ale nie niemożliwy do powtórzenia w bieżącym okresie. Kluczowe krótkoterminowe wsparcie przebiega w pobliżu 135 i 128 PLN za walor (EMA50 i dolne ograniczenie wzrostowego kanału wzrostowego), przy kluczowej dla byków EMA200 niemal 30% poniżej obecnej ceny akcji. Opór wyznaczają ostatnie szczyty w pobliżu 147 PLN za akcję i górne ograniczenie kanału wzrostowego.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB