Republikanie z Izby Reprezentantów niewielką większością zatwierdzają projekt budżetu Trumpa. EURUSD zbliża się do poziomu 1,12📈

Republikanie z Izby Reprezentantów niewielką przewagą przegłosowali w czwartek projekt budżetu prezydenta Trumpa stosunkiem głosów 216-214, co stanowi istotne zwycięstwo dla jego agendy legislacyjnej po tym, jak dzień wcześniej wstrzymał część ceł odwetowych.

Głosowanie otwiera szybką ścieżkę legislacyjną dla ustawy, która przedłuży wygasające ulgi podatkowe, wprowadzi dodatkowe obniżki podatków oraz zwiększy finansowanie bezpieczeństwa granic i wydatków na obronność.

Choć Republikanie są zgodni co do przedłużenia ulg podatkowych z pierwszej kadencji Trumpa oraz zwiększenia finansowania bezpieczeństwa granic i obronności, pozostają podzieleni w kwestii konkretnych cięć wydatków, zwłaszcza w odniesieniu do Medicaid. Plan Izby zakłada co najmniej 1,5 biliona dolarów cięć w wydatkach i umożliwia 4 biliony dolarów w obniżkach podatków, podczas gdy wersja Senatu zawiera cięcia w wysokości jedynie 4 miliardy dolarów cięć, ale pozwala na ponad 5 bilionów dolarów obniżek podatkowych.

Demokraci skrytykowali plan — lider Hakeem Jeffries argumentował, że pogłębi on kryzys kosztów życia w Ameryce, celując w podstawowe świadczenia na rzecz ulg podatkowych, które przede wszystkim przynoszą korzyści najbogatszym.

EURUSD (D1)

EUR/USD kontynuuje wzrosty i zbliża się do poprzednich szczytów po przejściu planu Trumpa przez Izbę.

Źródło: xStation