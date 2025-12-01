Rewolucja w reklamie? Digital Network zmienia zasady gry!

Ponad 20 tysięcy cyfrowych ekranów, codzienny zasięg 6,5 miliona odbiorców, zaawansowane technologie Smart City i AI oraz dynamiczna ekspansja zagraniczna - to tylko część historii, którą przedstawia nasz Analityk Rynku Akcji, Mikołaj Sobierajski.

Najważniejsze wnioski Ponad 20 tysięcy cyfrowych ekranów, codzienny zasięg 6,5 miliona odbiorców, zaawansowane technologie Smart City i AI oraz dynamiczna ekspansja zagraniczna - to tylko część historii, którą przedstawia nasz Analityk Rynku Akcji, Mikołaj Sobierajski.

Świat reklamy zmienia się na naszych oczach. Papier ustępuje miejsca światłu, a tradycyjne billboardy - inteligentnym ekranom reagującym na pogodę, ruch czy porę dnia 🌦️🚦Polska stała się jednym z najszybciej rozwijających się rynków reklamy cyfrowej w Europie. A w samym centrum tej rewolucji stoi spółka Digital Network 🖥️ Z filmu dowiesz się: • jak DOOH zmienia zasady gry na rynku reklamy, • jak Digital Network buduje przewagę technologiczną i operacyjną, • w jaki sposób spółka podwaja skalę biznesu i wyprzedza WIG20. 🎥 Zobacz materiał:



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.