🛢️⬇️Ropa Brent traci ponad 11%

Potężny spadek cen: Reakcja na potencjalny bliski pokój

Informacje o możliwym porozumieniu między USA a Iranem wywołały gwałtowną wyprzedaż na rynkach surowców. Ropa Brent spadła wyraźnie poniżej 100 dolarów za baryłkę, tracąc prawie 12%. Ropa WTI spadła z kolei o niemal 13% spadając poniżej 90 USD za baryłkę. Kluczowym impulsem dla ruchu był raport agencji informacyjnej Axios, który wskazał na powstanie jednostronicowego memorandum.

Nagłówki podane przez Bloomberga, które mają pochodzić z najwyższego szczebla amerykańskiego, wskazują na to, że obie strony mają znieść blokadę Cieśniny Ormuz, a Iran ma zobowiązać się do wydania moratorium na temat dalszego wzbogacania uranu. Same Stany Zjednoczone wskazują, że całe porozumienie nuklearne ma być negocjowane później. Wobec tego, jeśli pokój faktycznie ma być osiągnięty w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu godzin, nie można wykluczyć, że nie jest to jeszcze koniec zmienności na rynku ropy.

Obecny ruch spadkowy wpisuje się w sytuację z lat 90. To może oznaczać, ze najgorsze jest już za nami, ale zmienność wciąż może być dosyć spora. Źródło: BLoomberg FInance LP, XTB

Progres dyplomatyczny: Sygnały z Waszyngtonu i Teheranu

Dane z terminali informacyjnych oraz oświadczenia polityków sugerują, że negocjacje są w bardzo zaawansowanej fazie:

Donald Trump i "Project Freedom" : Prezydent ogłosił na Truth Social postępy w rozmowach i tymczasowe wstrzymanie operacji eskortowania statków przez Cieśninę Ormuz, aby dać szansę finalizacji umowy.

Koniec "Epic Fury" : Sekretarz Stanu Marco Rubio ogłosił zakończenie operacji wojskowej "Epic Fury", twierdząc, że jej cele zostały osiągnięte.

Gesty z Iranu : Irańska marynarka (IRGC) zadeklarowała zapewnienie bezpiecznego przejścia przez Cieśninę Ormuz, co jest kluczowe dla odblokowania globalnych dostaw. Ważne jest jednak to, że nie podano informacji, czy miałyby być pobierane jakiekolwiek opłaty

Czy to już ostateczny deal, czy tylko kolejna nadzieja?

Mimo ogromnego optymizmu, sytuacja nie jest jeszcze całkowicie klarowna. To raczej "faza weryfikacji" niż ostateczne zakończenie konfliktu:

48 godzin prawdy : USA oczekują odpowiedzi Iranu na nową propozycję w ciągu najbliższych dwóch dni

Problemy logistyczne : Nawet jeśli Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta, w regionie wciąż uwięzionych jest ponad 1550 statków handlowych. Powrót rynku ropy do pełnej normalności może zająć około pół roku, a w przypadku gazu prawdopodobnie jeszcze dłużej.

Kwestia nuklearna na później : Nowe doniesienia wskazują, że pełny układ nuklearny ma zostać wynegocjowany w późniejszym terminie, co oznacza, że obecny "deal" skupia się głównie na zakończeniu działań wojennych i odblokowaniu szlaków handlowych.

Ropa naftowa Brent traci gwałtownie i testuje 50 sesyjną średnią. Jeśli ta linia zostanie pokonana, droga do zakresu 80–85 pozostanie otwarta. Niemniej, może być jeszcze za wcześnie, aby ogłaszać koniec wojny i początek pokoju. Źródło: xStation5