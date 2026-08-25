Ropa nurkuje poniżej 90 USD 🛢️ 📉

Kontrakty na ropę brent (OIL) osuwają się ok. 3%, nurkując poniżej psychologicznego poziomu 90 dolarów za baryłkę w okolice 87-88 USD. W odwrocie jest również WTI (OIL.WTI), który traci 3,4% do 82 USD. Trzecią sesję spadków z rzędu zainicjowały doniesienia, że USA mają sięgnąć raczej po sankcje, a nie kolejne działania militarne, aby wywrzeć presję na Iranie.

USA zapowiada sankcje. Co już wiemy?

Ostatnim zwrotem w ramach konfliktu na Bliskim Wschodzie był koniec 60-dniowego okna negocjacyjnego, które zakończyło się ogłoszeniem przez Trumpa planów “ekonomicznego D-Day’a” przeciwko Iranowi. W swoim poście w mediach społecznościowych prezydent USA odgrażał się wszelkim państwom, których instytucje jakkolwiek wspierają Iran i zapowiadał całkowitą izolację kraju. Jak to jednak ma wyglądać w praktyce?

Najważniejsze zapowiedzi Departamentu Skarbu USA:

Bezpośrednie sankcje na podmioty i statki: Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił bezpośrednie sankcje wobec ponad 70 podmiotów, osób oraz statków powiązanych z Iranem. Lista obejmuje 26 podmiotów i osób z Chin kontynentalnych oraz Hongkongu, a także środki wymierzone w irański sektor bankowy (w tym Bank Melli) oraz wycofanie dotychczasowych wyłączeń sankcyjnych.

Uderzenie w pięć kluczowych sektorów: Nowy pakiet sankcji koncentruje się na pięciu kluczowych filarach gospodarczych Teheranu: żegludze, lotnictwie, aktywach cyfrowych, technologii oraz handlu złotem. Dyrektywa Trumpa nakazuje natychmiastowe ukrócenie przemytu ropy, transferów gotówkowych, działalności kantorów, firm fasadowych, rejestracji statków oraz linii swapowych.

Sankcje wtórne: Waszyngton ostrzegł zagraniczne rządy, że przyzwolenie lokalnym firmom, lotniskom czy instytucjom finansowym na wspieranie Iranu spotka się z sankcyjnym odwetem USA. Rzekomo wyznaczono ścisłe terminy na zerwanie relacji, a Bessent dodatkowo zagroził, że do końca tygodnia nałoży sankcje na pewną kluczową instytucję finansową za jej stosunki z Iranem.

Sankcję dyskontują ryzyko eskalacji...i na razie nie mają wielkiego znaczenia

Z jednej strony sankcje mogą wyglądać na kolejny etap niekończącej się wojny, jednak dla rynków istotnie dyskontują one skalę ryzyka geopolitycznego, a całokształt strategii Waszyngtonu daje szansę na dalsze spadki na ropie. Dlaczego?

Po pierwsze, obranie przez Waszyngton nowego języka zmniejsza prawdopodobieństwo kolejnej eskalacji o charakterze militarnym.

Po drugie, Chiny pozostają kluczowym nabywcą Irańskiej ropy, więc bez wyraźnego ekonomicznego ataku na Państwo Środka globalny przepływ ropy nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż jest teraz.

Po trzecie, dla rynków w nowej postawie Waszyngtonu jest więcej “mówienia niż robienia”. Bez wspomnianych sankcji wobec kluczowych partnerów Iranu ekonomiczny D-Day nie powinien namieszać na rynku ropy. Niezbyt widoczna pozostanie również skala sankcji, z racji że administracja Trumpa stawia na “dyskretne negocjacje”.

Po czwarte, druga strona konfliktu nie pozostaje bierna. Mamy Iran, który zagroził, że Stany i ich sojusznicy powinny być przygotowani na kontratak, a nie zakładać, że Iran będzi się tylko bronił. Mamy Chiny, które podniosły żółtą kartkę grożąc odcięciem dostępu do farmaceutyków i metali ziem rzadkich. Mamy Katar, który określił sankcje jako jednostronne. Mamy Pakistan, który rzekomo przygotowuje kolejną ofertę pokojową dla USA, a amerykańscy dyplomaci mają planować powrót na Bliski Wschód.

Wszystko to obniża próg bólu dla USA, dlatego rynek dopatruje się w aktualnej sytuacji okazji na zejście z lokalnych szczytów na ropie.

Analiza techniczna: OIL (D1)

Notowania ropy Brent (OIL) znajdują się pod wyraźną presją podaży, testując obecnie kluczową strefę wsparcia na wykresie dziennym. Dla kursu kluczowym wsparciem pozostaje testowany dzisiaj splot dwóch istotnych średnich kroczących: EMA 30 (87,52 USD) oraz EMA 100 (87,01 USD), wzmocniony w okolicy 86,40 USD przez 50% zniesienie Fibonacciego. Jednocześnie wskaźnik RSI (14) znajduje się na neutralnym poziomie 50,3 pkt. Brak sygnałów wyprzedania rynku pozostawia niedźwiedziom dużą przestrzeń do działania i otwiera drogę do dalszego spadku cen. Wybicie opisywanego wsparcia otworzy drogę do zjazdu w rejon 61,8% Fibo (84,43 USD).

Źródło: xStation5