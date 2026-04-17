Ropa poniżej 90 USD pierwszy raz od miesiąca🛢️ 📉 Iran przekaże uran USA❓

Kontrakty na ropę brent (OIL) pogłębiają spadki do -10%, schodząc poniżej 90 USD za baryłkę po raz pierwszy od ponad miesiąca.
Wzmocnienie spadków na ropie podczas dzisiejszej sesji to wypadkowa najnowszego raportu agencji Axios, która podała, że USA i Iran dyskutują na temat nowej propozycji 3-stronicowego planu pokojowego. Głównym punktem umowy ma być przekazanie irańskiego uranu Stanom za 20 mld zamrożonych irańskich funduszy. Prawo Iranu do dalszego wzbogacania uranu było głównym przedmiotem sporu wciąż zawieszonych oficjalnych rozmów pokojowych między walczącymi stronami.
Ostatni wywiad Donalda Trumpa miał jednak dość koncyliacyjny wydźwięk i wskazywał na ogólną chęć dalszego prowadzenia dialogu. Prezydent USA zapowiedział, że przedłuży zawieszenie broni, jeśli strony zbliżą się do zawarcia porozumienia oraz że sam jest gotowy wybrać się do Pakistanu, gdzie prowadzone były rozmowy. Według Trumpa negocjatorzy obu stron mają wznowić rozmowy w najbliższy weekend, a Iran “ma być gotowy do kroków, których wcześniej nie rozważał.”
Ponadto, irański minister spraw zagranicznych poinformował chwilę przed 15:00 na swoim koncie na platformie X, że na czas zawieszenia broni Cieśnina Ormuz na zostać całkowicie otwarta dla statków komerycjnych.
Źródło: xStation5
