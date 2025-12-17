⏫Ropa rośnie 2% przez Wenezuelę i Rosję

Trend spadkowy: Mimo odbicia z 5-letnich dołków (55 USD), ceny hamuje prognozowana nadpodaż i cel EIA na poziomie 52 USD w 2026 roku.

Problemy podażowe: Ropa rośnie o 2% po zapowiedzi Trumpa o blokadzie morskiej Wenezueli i nowych sankcjach na rosyjską „flotę cieni”.

Blokada morska Wenezueli. Czy będzie skuteczna?

Prezydent USA, Donald Trump zapowiedział 16 grudnia “całkowitą blokadę wszystkich sankcjonowanych tankowców” przewożących wenezuelską ropę, co ma odciąć reżim Nicolása Maduro od dochodów z ropy, które zdaniem Białego Domu wykorzystywane są na na terroryzm, handel narkotykami i ludźmi, a przede wszystkim na dalsze finansowanie reżimu. Ta decyzja, ogłoszona na Truth Social, potencjalnie zakłada użycie największej w historii Ameryki Południowej armady morskiej i następuje po tygodniu po przechwyceniu tankowca u wybrzeży Wenezueli, co może znacząco zmniejszyć globalną podaż wenezuelskiej ropy. Niemniej, poza oświadczeniem Trumpa nie mamy informacji o możliwości faktycznego wykorzystania fizycznej blokady na morzu. Stany Zjednoczone od miesięcy przenosiły do tego rejonu swoje wojsko, co teoretycznie mogłoby wpłynąć na znacznie ograniczenie możliwości eksportowych Wenezueli.

Warto podkreślić, że Wenezuela objęta jest szeregiem sankcji, co doprowadziło do mocnego spadku produkcji ropy. W 2015 roku produkcja ropy wynosiła 2,4 mln brk na dzień, natomiast w 2000 roku było to 3 mln brk na dzień. Warunki rynkowe, sankcje, brak technologii i zewnętrznego finansowania doprowadził do tego, że produkcja w 2020 roku sięgnęła 300 tys. Brk na dzień. Obecnie produkcja ta odbiła już to niemal 1 mln brk na dzień i połowę z tej ropy odbierają Chiny. Wobec tego blokada morska Wenezueli doprowadzi do naruszenia interesów Chin (większość tankowców należy do Chin). Biorąc to pod uwagę, wpływ blokady na globalne fundamenty rynku ropy byłby ograniczony, choć oczywiście może potencjalnie zmniejszyć ogromną nadpodaż na rynku, która jest obecna teraz i jest oczekiwana w przyszłym roku.

Wenezuela produkuje niemal 1 mln brk na dzień i wypadła z pierwszej 10 największych producentów ropy. Niemal połowa tej ropy jest eksportowana do Chin. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Trump znowi straszy Rosję sankcjami

Równolegle USA przygotowują nową rundę sankcji na rosyjski sektor energetyczny, jeśli Władimir Putin odrzuci plan pokojowy w sprawie Ukrainy. Sankcje mogą objąć kolejne tankowce z floty cieni i traderów handlujących rosyjską ropą.

Rozmowy pokojowe nabrały tempa po dwudniowych negocjacjach w Berlinie (14-15 grudnia 2025 r.) z udziałem Zelenskiego, europejskich liderów i wysłanników Trumpa (Steve Witkoff, Jared Kushner). Ustalono wstępne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (typu NATO), a projekt planu pokojowego ma trafić do Rosji w ciągu najbliższych dni dni. Wstępne informacje wskazują, że Kreml żąda kompleksowego porozumienia, a nie tymczasowego rozejmu. Nie chce również godzić się na kompromisy ze swojej strony. ​

Harmonogram i oczekiwania

15-16 grudnia: Zakończenie berlińskich rozmów z postępami, Trump komentuje "bliżej niż kiedykolwiek".

W ciągu kilku dni (ok. 18-20 grudnia): Prezentacja oferty Rosji.

Decyzja Putina oczekiwana wkrótce po tym, z ryzykiem sankcji w razie odmowy; brak konkretnych dat spotkania Trump-Putin.​

Warto pamiętać, że obecna sytuacja przypomina poprzednie rundy negocjacji, kiedy to Rosja obiecywała progres, a następnie brak działań prowadził do zaostrzenia sankcji. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy Rosja ponownie będzie chciała “omamić” Stany Zjednoczone i przesunąć rundę kolejnych sankcji. Jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się jednak na taki krok, może to krótkoterminowo podbić ceny ropy, choć jak w tym momencie wiadomo, Indie i Chiny w dalszym ciągu kupują rosyjską ropę. Wobec tego nie możemy założyć, że cała podaż z Rosji będzie w przyszłym roku wyłączona.

Spojrzenie techniczne

Ropa WTI spadła bardzo mocno w okolice 55 USD za baryłkę, najniżej niemal od 5 lat. Dzisiaj cena redukuje niemal cały wczorajszy spadek. Jeśli cena zamknęłaby się powyżej 56,5 USD za baryłkę, mogłoby to oznaczać potencjalne objęcie hossy i korektę nawet do zakresu 58 USD za baryłkę, gdzie znajdują się średnie 25 i 50 SMA. Jeśli jednak faktycznie Rosja zaczęłaby się godzić na postanowienia zachodniej koalicji, wtedy cena będzie narażona na przebicie 55 USD i przetestowania okolic zniesienia 61.8, czyli dużej fali wzrostowej z 2020-2022, nieco poniżej poziomu 53 USD za baryłkę. Warto podkreślić, że EIA oczekuje w przyszłym roku uśrednienia ceny poniżej 52 USD za baryłkę.