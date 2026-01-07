Ropa spada poniżej 60 USD po danych EIA 🚨Głębsze spadki?

Ropa (OIL) traci dziś ponad 1% i wyrównuje dołki z początku stycznia w reakcji na wysokie zapasy benzyny w danych EIA, długoterminowy wpływ amerykańskiej operacji w Wenezueli oraz ogólnie słabą strukturę rynku. Komercyjne zapasy ropy w USA spadły o 3,8 mln baryłek, do 419,1 mln baryłek. Poziom zapasów pozostaje ok. 3% poniżej pięcioletniej średniej, co fundamentalnie wspiera rynek ropy, choć nie przełożyło się dziś na wzrost cen.

Jednocześnie nastąpił bardzo mocny przyrost zapasów benzyny (+7,7 mln baryłek) oraz destylatów (+5,6 mln baryłek). To właśnie ten element raportu działa wyraźnie negatywnie na sentyment, sugerując słabszy popyt końcowy lub sezonowe nagromadzenie paliw.

Wykorzystanie mocy rafineryjnych wzrosło do 94,7%, a przerób ropy sięgnął 16,9 mln b/d. Produkcja benzyny spadła, natomiast destylatów wzrosła, co częściowo tłumaczy zmiany w strukturze zapasów.

Import ropy wzrósł aż o 1,4 mln b/d tydzień do tygodnia. Mimo tego, w ujęciu czterotygodniowym import pozostaje niemal 10% niższy niż rok temu, co pokazuje, że strukturalnie rynek nie jest nadpodażowy.

Pomimo tygodniowego wzrostu, zapasy destylatów są aż o 43% niższe od średniej pięcioletniej. To ważny czynnik ryzyka, szczególnie w kontekście sezonu zimowego i popytu na olej opałowy. Całkowite zużycie produktów naftowych spadło o 1,9% r/r. Szczególnie widoczna jest słabość w destylatach i paliwie lotniczym, przy relatywnie stabilnym popycie na benzynę. Raport EIA jest mieszany, ale na pewno nie wyraźnie pozytywny dla rynku: mamy spadek zapasów ropy wspiera ceny, ale silne przyrosty zapasów paliw i słabszy popyt końcowy ograniczają potencjał wzrostowy. Krótkoterminowo rynek ropy pozostaje podatny na korekty, dopóki nie pojawi się wyraźny sygnał poprawy konsumpcji paliw. Dane EIA Zapasy ropy w hubie Cushing (EIA): wzrost o 0,728 mln baryłek (poprzednio: +0,543 mln)

Zapasy ropy naftowej w USA (EIA): spadek o 3,832 mln baryłek (prognoza: −1,0 mln, poprzednio: −1,934 mln)

Zapasy destylatów (EIA): wzrost o 5,594 mln baryłek (prognoza: +1,1 mln, poprzednio: +4,977 mln)

Zapasy benzyny (EIA): wzrost o 7,702 mln baryłek (prognoza: +2,0 mln, poprzednio: +5,845 mln OIL (interwał H1) Spadek poniżej 60 USD toeretycznie może uruchomić kolejny impuls spadkowy 1:1 w kierunku 56 USD, jeśli popyt nie zdoła szybko wynieść cen powyżej 60 USD za baryłkę. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.