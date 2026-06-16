🚩 Ropa traci 3% - spadki przyspieszają. Co dalej?

Kontrakt na ropę Brent (OIL) notuje dziś spadek o blisko 3%, do 81 USD i wydaje się, że jeśli słabość się utrzyma, rynek może naturalnie zmierzać do testu okolic 73 - 76 USD tj. poziomów z przełomu lutego i marca - sprzed uderzenia Izraela i USA na Iran. Na interwale dziennym RSI pokazuje poziom 31.2 - bardzo niski, świadczący o poziomach bliskich wyprzedania (czego nie należy mylić z oznaką odwrócenia trendu), natomiast MACD wcale nie wskazuje na słabnące momentum spadkowe. Wydaje się, że rozejm w Zatoce Perskiej pojawił się w odpowiednim momencie i zdjął ze stołu ryzyka realnych niedoborów, jednocześnie uwaga rynków znów koncentruje się na skali produkcji "czarnego złota", nie na fizycznych barierach.
Dziś irańska agencja ISNA poinformowała, że amerykańska blokada Cieśniny Ormuz jest właśnie "zwijana", a niebawem do mediów mogą trafiać nagłówki o wzmożonym ruchu statków, w tym tankowców w Cieśninie. Wydaje się, że taka "nowa rzeczywistość" dla ropy może sprawić, że rynek kontraktów terminowych wymaże premię geopolityczną i mimo utrzymujących się problemów z podażą i zapasami - wróci do "normalności" szybciej, niż zrobią to stawki spotowe. Dominujący trend pozostaje obecnie spadkowy i dopóki byki nie wybiją się powyżej oporu przy 87 USD (price action), bazowy scenariusz sugeruje ryzyko kontynuacji wyprzedaży.
OIL (interwał D1)
Źródło: xStation5
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