Wykres dnia - JP225 (20.10.2025)

Japoński indeks Nikkei 225 na rynku kasowym zyskuje dzisiaj ponad 3%, bijąc kolejny historyczny rekord, który ustanowiony był wcześniej na początku października. Indeks przekracza dzisiaj 49000 punktów w odpowiedzi na nadzieję zakończenia impasu politycznego w Japonii. Szeroki indeks Topix w Japonii rónież zyskał, notując 2% wzrosty, motywowany przede wszystkim sektorem spółek elektronicznych oraz finansowych.

Wspomniane wzrosty motywowane są głównie nadzieją na zakończenie negocjacji koalicyjnych. Partia Libaralno-Demokratyczna (LDP) jest gotowa do podpisania koalicji z Japońską Partią Innowacji (Ishin). Premierem nowego rządu ma zostać obecna liderka LDP, Sanae Takaichi, która znana jest ze swoich pro-wzrostowych poglądów, które doprowadziły w ostatnim czasie do silnego wzrostu rentowności w Japonii i słabości jena, ze względu na oczekiwania sporej emisji długu, który ma wspierać większe wydatki.

Rentowności obligacji 10 letnich w Japonii sięgają już 1,66%, przy obecnej stopie procentowej na poziomie 0,5%. Źródło: Bloomberg Finance LP

Polityczna stabilizacja i "Takaichi Trade"

LDP i Japońska Partia Innowacji (Ishin) osiągnęły szerokie porozumienie i ma dzisiaj dojść do podpisania oficjalnej koalicji. Takaichi, jako liderka LDP, ma niemal gwarantowaną pewność objęcia stanowiska premiera przy wsparciu członków partii Ishin. Głosowanie nad zatwierdzeniem rządu ma miejsc miejsce jutro. Prawdopodobieństwo prostymulacyjnej polityki powoduje dalszą wyprzedaż obligacji, zakup akcji oraz ponowienia lekkiej słabości jena. Z drugiej strony USDJPY wyraźnie spadł w kilku ostatnich sesjach i ustabilizował się między 150 oraz 151. Podczas kampanii o przywództwo w LDP, Takaichi promowała plany zwiększenia wydatków rządowych na strategiczne gałęzie przemysłu, takie jak obrona, technologia, cyberbezpieczeństwo i energia jądrowa.

Sytuacja techniczna na JP225

JP225 zalicza w tym roku już 25% wzrosty, przyspieszając dynamikę wzrostu w ostatnim czasie, co nie jest w pełni uzasadnione poprzez ruchy na rynku walutowym. Niemniej ponownie dosyć sporo mówi się o powrocie carry trade, nawet pomimo ryzyka podwyżek stóp procentowych w Japonii. Co ciekawe, wzrosty w Japonii są ostatnio większe niż na Wall Street. Kolejny silny opór na JP225 to oczywiście 50000 punktów oraz 51000 punktów, który zbiega się ze zniesieniem 200.0 fali spadkowej z początku roku. Wsparcie znajduje się przy zniesieniu 161.8 przy poziomie 47000.