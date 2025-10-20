Wykres dnia - JP225 (20.10.2025)

-
Rekord Nikkei: Japoński indeks Nikkei 225 pobił kolejny rekord, przekraczając 49000 punktów, ze wzrostem ponad 3% dzięki nadziejom na stabilizację polityczną.
-
Wpływ Polityczny: Wzrost na rynku akcji napędzany jest oczekiwaniami na podpisanie umowy koalicyjnej LDP-Ishin i perspektywa rządu Sanae Takaichi, znanej z prowzrostowych poglądów.
-
Rynek Obligacji/Walut: Oczekiwania zwiększonych wydatków fiskalnych podnoszą rentowność 10-letnich obligacji Japonii do 1,66% oraz podtrzymują lekką słabość jena.
-
Rekord Nikkei: Japoński indeks Nikkei 225 pobił kolejny rekord, przekraczając 49000 punktów, ze wzrostem ponad 3% dzięki nadziejom na stabilizację polityczną.
-
Wpływ Polityczny: Wzrost na rynku akcji napędzany jest oczekiwaniami na podpisanie umowy koalicyjnej LDP-Ishin i perspektywa rządu Sanae Takaichi, znanej z prowzrostowych poglądów.
-
Rynek Obligacji/Walut: Oczekiwania zwiększonych wydatków fiskalnych podnoszą rentowność 10-letnich obligacji Japonii do 1,66% oraz podtrzymują lekką słabość jena.
Japoński indeks Nikkei 225 na rynku kasowym zyskuje dzisiaj ponad 3%, bijąc kolejny historyczny rekord, który ustanowiony był wcześniej na początku października. Indeks przekracza dzisiaj 49000 punktów w odpowiedzi na nadzieję zakończenia impasu politycznego w Japonii. Szeroki indeks Topix w Japonii rónież zyskał, notując 2% wzrosty, motywowany przede wszystkim sektorem spółek elektronicznych oraz finansowych.
Wspomniane wzrosty motywowane są głównie nadzieją na zakończenie negocjacji koalicyjnych. Partia Libaralno-Demokratyczna (LDP) jest gotowa do podpisania koalicji z Japońską Partią Innowacji (Ishin). Premierem nowego rządu ma zostać obecna liderka LDP, Sanae Takaichi, która znana jest ze swoich pro-wzrostowych poglądów, które doprowadziły w ostatnim czasie do silnego wzrostu rentowności w Japonii i słabości jena, ze względu na oczekiwania sporej emisji długu, który ma wspierać większe wydatki.
Polityczna stabilizacja i "Takaichi Trade"
LDP i Japońska Partia Innowacji (Ishin) osiągnęły szerokie porozumienie i ma dzisiaj dojść do podpisania oficjalnej koalicji. Takaichi, jako liderka LDP, ma niemal gwarantowaną pewność objęcia stanowiska premiera przy wsparciu członków partii Ishin. Głosowanie nad zatwierdzeniem rządu ma miejsc miejsce jutro. Prawdopodobieństwo prostymulacyjnej polityki powoduje dalszą wyprzedaż obligacji, zakup akcji oraz ponowienia lekkiej słabości jena. Z drugiej strony USDJPY wyraźnie spadł w kilku ostatnich sesjach i ustabilizował się między 150 oraz 151. Podczas kampanii o przywództwo w LDP, Takaichi promowała plany zwiększenia wydatków rządowych na strategiczne gałęzie przemysłu, takie jak obrona, technologia, cyberbezpieczeństwo i energia jądrowa.
Sytuacja techniczna na JP225
JP225 zalicza w tym roku już 25% wzrosty, przyspieszając dynamikę wzrostu w ostatnim czasie, co nie jest w pełni uzasadnione poprzez ruchy na rynku walutowym. Niemniej ponownie dosyć sporo mówi się o powrocie carry trade, nawet pomimo ryzyka podwyżek stóp procentowych w Japonii. Co ciekawe, wzrosty w Japonii są ostatnio większe niż na Wall Street. Kolejny silny opór na JP225 to oczywiście 50000 punktów oraz 51000 punktów, który zbiega się ze zniesieniem 200.0 fali spadkowej z początku roku. Wsparcie znajduje się przy zniesieniu 161.8 przy poziomie 47000.
Bliżej rynków - Poranne webinarium (23.10.2025)
🛢️Ropa WTI rośnie ponad 2%
Komentarz giełdowy: Złoto nie zawsze błyszczy
Przegląd amerykańskich spółek obronnych - Czy szczyt cyklu został osiągniety?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.