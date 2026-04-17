⬇️Ropa WTI zniżkuje niemal 9%

Donald Trump informuje o otwarciu Cieśniny Ormuz, co jest potwierdzone przez ministra spraw zagranicznych Iranu. Seyed Abbas Araghchi wskazuje, że otwarcie Cieśniny Ormuz wobec trwającego zawieszenia broni jest możliwe po osiągnięciu zawieszenia broni między Izraelem a Iranem.
Minister Spraw Zagranicznych Iranu wskazuje, że dzięki zawieszeniu broni w Libanie, zgodnie z poprzednimi ustaleniami, zostaje otwarta Cieśnina Ormuz. Warto podkreślić, że otwarcie jest na razie zawarte do wtorku, do kiedy obowiązuje pierwsze zawieszenie broni między USA oraz Iranem. Niemniej wydźwięk ostatnich zmian sugeruje, że jesteśmy już za punktem kulminacyjnym całego konfliktu. Źródło: X
Ropa WTI cofa się dzisiaj o 9% (zmiana na ropie Brent jest większa, ale wynika to z otwarcia na nowym kontrakcie terminowym). Ropa WTI spada dzisiaj z okolic 90 USD do poziomu poniżej 82 USD za baryłkę. Warto zwrócić uwagę, że testowane jest zniesienie 61.8 całej fali wzrostowej z tego roku.
Warto podkreślić, że otwarcie Cieśniny Hormuz to jedno, a wznowienie eksportu to drugie. Pozostało wiele niepewności, przede wszystkim związanej z tym, jak mocno może wzrosnąć eksport w najbliższym czasie. Jeśli dane dotyczące liczby statków będą rozczarowujące, nie można wykluczyć powrotu do wzrostu cen. Niemniej, jeśli ropa zacznie płynąć szerokim strumieniem przez Cieśninę Ormuz, cena ropy WTI może spaść do zakresu 75-80 USD za baryłkę na początku przyszłego tygodnia. Rozczarowanie potencjalnymi negocjacjami może przywrócić ceny do 90 USD za baryłkę.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że Trump nie odwołuje blokady irańskich portów, co teoretycznie może być czynnikiem, który zagraża przedłużeniu dalszego porozumienia o zawieszeniu broni. Niemniej Trump wskazuje, że dogadanie się z Iranem jest kwestią czasu.
Ropa poniżej 90 USD pierwszy raz od miesiąca🛢️ 📉 Iran przekaże uran USA❓
Komentarz walutowy - Rynek czeka na pokój
Komentarz walutowy - Świat liczy na deeskalację
Podsumowanie dnia: Nagły powrót optymizmu❗️USA i Iran mogą wrócić do rozmów 🔍 Dolar wraca do spadków 📉
