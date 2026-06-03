Ubiegłej nocy doszło do szeregu uderzeń w regionie Zatoki Perskiej. Ropa kontynuuje wczorajsze wzrosty na fali niepokoju o coraz bardziej kruchy rozejm. W okolicach południa cena ropy Brent znajduje się w okolicy 98 dolarów za baryłkę. Metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro, rejestrują niewielkie spadki. Zaatakowane zostało lotnisko w Kuwejcie. Na port spadły irańskie drony, a obecnie lotnisko wstrzymało loty.

Poza lotniskami cywilnymi w stronę bazy Ali Al Salem poleciały pociski balistyczne. Dowództwo CENTCOM deklaruje przechwycenie zagrożenia.

Obrona przeciwlotnicza odnotowała wtargnięcia ze strony Iranu również do przestrzeni powietrznej Bahrajnu.

Przedstawiciele irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych deklarują, że ataki są odpowiedzią na uderzenia USA na instalacje na wyspie Keszm oraz na uderzenie w irański tankowiec w Zatoce Perskiej. Iran wskazuje również, że „Kuwejt oraz Bahrajn również ponoszą odpowiedzialność”.

W tym kontekście kluczowe mogą być też wypowiedzi sekretarza stanu – Marco Rubio, często wskazywanego jako potencjalnego następcę Trumpa. Wsparcie dla organizacji terrorystycznych ze strony Iranu jest „jedną z czerwonych linii”. Iran może liczyć na złagodzenie sankcji finansowych, jednak oczekuje się, że podejmie „surowe i długoterminowe ograniczenia”. Jednocześnie luzowanie sankcji nie ma odbywać się w zamian za otwarcie cieśniny. M. Rubio zaznaczył również, że odpowiedź ze strony Iranu może pojawić się z opóźnieniem nawet pięciu dni.

Donald Trump ogłosił na platformie „Truth Social”, że Iran „nie będzie miał broni atomowej” oraz że możliwe jest spotkanie z liderami Iranu - jednak bez podania szczegółów. Rynek akcyjny nie wydaje się reagować. Akcje spółek naftowych oraz zbrojeniowych pozostają na poziomach wczorajszego zamknięcia. OIL (D1) Cena wraca powyżej poziomu FIBO 38,2, broniąc tym samym linii trendu długoterminowego (środkowa czerwona linia). Z perspektywy technicznej następnym celem dla popytu jest poziom ~104 dolarów i FIBO 23,6. Aby załamać trend wzrostowy, kluczowe dla podaży jest pokonanie od góry wspomnianej linii trendu. Źródło: xStation5

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